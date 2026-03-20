В Казахстане чтение всё чаще становится частью культурной жизни детей и подростков. В школах проходят литературные конкурсы, читательские марафоны, распространены творческие задания по книгам. Подростки не только знакомятся с произведениями, но и обсуждают их, пишут эссе, создают рецензии и делятся собственными впечатлениями. Таким образом книга превращается не просто в предмет школьного изучения, а в пространство для творческого самовыражения и формирования читательской культуры у подрастающего поколения.

В последние годы в стране последовательно реализуются программы популяризации чтения среди детей и молодежи. Одним из первых системных проектов стала инициатива «Читающая школа – читающая нация», запущенная в 2020 году. Ее цель – сделать чтение частью школьной культуры, поддержать интерес учащихся к литературе и способствовать развитию творческого потенциала детей и подростков.

Дополнительным стимулом для популяризации чтения стало учреждение Национального дня книги, который впервые отметили 23 апреля 2025 года. Праздник объединил школьников, педагогов и библиотекарей вокруг идеи поддержки детского и подросткового чтения.

Одной из центральных инициатив сегодня остается республиканский конкурс «Читающая нация», включающий направления «Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий университет», «Читающий педагог» и «Читающая династия». Пилотный этап проекта проходит в Карагандинской и Костанайской областях, а также в г. Шымкент. Участники читают произведения, выполняют творческие задания, пишут эссе и делятся собственными читательскими открытиями, а победители получают денежные призы – показательный пример того, как государство пытается повысить социальную ценность чтения.

Похожий формат использует и конкурс #ОқыЖәнеЖең, где чтение сочетается с элементами творческого соревнования, а материальное поощрение становится дополнительной мотивацией участников. Идея проста: чтение должно восприниматься не как школьная обязанность, а как интеллектуальное достижение.

Во многих конкурсных программах важное место занимает классическая литература. Подростки нередко задают вопрос: зачем читать произведения, написанные в другой исторической эпохе? Ответ достаточно прагматичен: классическая литература формирует базу читательского опыта. Она учит анализировать текст, понимать мотивы героев и видеть несколько уровней смысла. Эти навыки лежат в основе критического мышления – качества, особенно важного для молодого поколения в современном информационном мире.

При этом чтение классики может быть непростой задачей. Язык произведений и исторический контекст иногда создают дистанцию между текстом и молодым читателем. Похожие сложности возникают и при знакомстве с казахской классикой, например, при чтении романа-эпопеи «Путь Абая» Мухтара Ауэзова или философской поэзии Шакарима Кудайбердиева.

Важен еще один принцип – книга должна быть прочитана вовремя. Многие произведения требуют жизненного опыта, которого у подростка ещё просто нет. Например, в 15 лет трудно по-настоящему принять и понять роман «Преступление и наказание» Но некоторые тексты, например, роман «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера рекомендуют читать именно в подростковом возрасте, когда эмоциональный мир героя оказывается особенно близким. Чтение становится не только образовательной практикой, но и важной частью детского и подросткового творчества. Работая с текстами, школьники развивают воображение, учатся выражать свои мысли и формируют устойчивый интерес к литературе.

Поддержка чтения в Казахстане помогает сформировать культурную привычку думать, сопоставлять и задавать вопросы. Для молодых читателей чтение становится способом включения в большой разговор о культуре. И в этом смысле спор о классике – признак живой читательской среды, а не ее кризиса.

Маргарита Бек

