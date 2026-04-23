С 17 по 21 апреля 2026 года в Петропавловске прошла Республиканская олимпиада школьников по предметам общественно-гуманитарного направления — английскому, немецкому и французскому языкам. В ней приняли участие учащиеся 10–11 классов со всей страны. Программа включала два конкурсных тура и внеучебную часть: тренинги, экскурсии, театр и неформальное общение, которое, по словам участников, запомнилось не меньше самих заданий.

Организаторами олимпиады выступили Министерство просвещения Республики Казахстан и Республиканский научно-практический центр «Дарын».

Поздравляем учеников комплекса «Детский сад – школа – гимназия №46» г. Астаны с высокими результатами на Республиканской олимпиаде по немецкому языку:

Тыль Софью и Сафарову Эвелину — с 1 местом,

Ахмет Әділхана и Мустафина Амира — со 2 местом.

Для некоторых участников это уже не первый опыт участия в олимпиаде. Так, Софья Тыль вновь заняла первое место на республиканском этапе.

«Уже второй год подряд я участвую в республиканской языковой олимпиаде от организации “Дарын”, занимаю первое место и могу утверждать, что это отличная возможность проявить себя, показать свои знания, познакомиться с ребятами из разных областей и обменяться опытом. Думаю, для всех это станет отличным воспоминанием».

Такие результаты стали возможны благодаря продуманной и последовательной подготовке.

Ахмет Әділхан отмечает: «Мы системно разбирали сложные темы, отрабатывали формат олимпиадных заданий и анализировали типичные ошибки. Такая целенаправленная работа позволила уверенно пройти все этапы и показать высокий результат».

Об этом говорит и Эвелина Сафарова:

«Подготовка шла полным ходом: мы учитывали каждую мелочь, разбирали различные задания и активно занимались устной частью. Этот труд определённо способствовал получению такого высокого результата».

Интересно, что в отзывах участников тема сложности языка почти не звучит — скорее, речь идёт о том, что со временем он начинает «собираться» и становиться понятнее.

«Многие считают, что немецкий — один из самых сложных европейских языков. Действительно, язык, в котором солнце женского рода, луна — мужского, а девочка — среднего, не может быть простым. Но мой педагог умеет донести Deutsch с его логикой, историей и поэзией так, что он становится понятным, живым и любимым. Благодаря своей логике немецкий язык позволяет выразить тончайшие нюансы смысла. Именно потому этот язык идеален для поэтов и мыслителей».

Подготовкой команды руководила учитель немецкого языка Рахмедьянова Улжан Ашимовна — педагог с более чем 45-летним стажем, заместитель директора по профильному обучению комплекса «Детский сад – школа – гимназия №46» г. Астаны.

За эти годы вокруг неё сложилась сильная школа подготовки: её ученики регулярно выходят на республиканский уровень и возвращаются с призовыми местами. В профессиональной среде это подтверждается и официально — среди её наград знак «Отличник образования Республики Казахстан», медаль «За вклад в развитие образования», звание «Лучший педагог» и «Почётный работник образования».

О работе педагога говорит и руководство школы. Как отмечает директор Комплекса Роза Касымовна Каскабаева:

«Как директор школы, считаю, что мне, педагогическому коллективу и учащимся комплекса посчастливилось работать с таким высокопрофессиональным, ответственным и преданным своему делу педагогом, как Улжан Ашимовна».

Такой подход к обучению во многом задаёт тот контекст, в котором немецкий язык звучит уже не как школьная дисциплина, а как опыт, который остаётся с учениками.

Вероника Колесникова

