В Сенате Парламента РК состоялась встреча с участниками образовательного проекта «Школа гражданского участия», в рамках которой были подведены итоги его реализации.
Проект был направлен на развитие правовой культуры, формирование навыков общественной экспертизы и укрепление взаимодействия между гражданским обществом и государственными институтами. В финальном этапе участники получили возможность обсудить ключевые вопросы политической системы страны с депутатом Сената Евгением Больгертом.
В ходе встречи состоялась лекция-дискуссия на тему сравнительного анализа политических моделей и их адаптации в Казахстане. Особое внимание было уделено трансформации политических институтов, роли профессионального Парламента в системе сдержек и противовесов, а также практическим механизмам реализации концепции «Слышащего государства».
«Сегодня важно не только понимать, как функционируют государственные институты, но и уметь применять эти знания на практике. Вовлечение граждан в обсуждение и выработку решений является ключевым условием устойчивого развития политической системы», — отметил сенатор.
В завершение мероприятия состоялась открытая дискуссия, в ходе которой участники задали вопросы, касающиеся развития политической системы, эффективности работы маслихатов и механизмов общественного контроля. Формат прямого диалога позволил участникам получить практическое представление о работе высшей законодательной власти.
Проект «Школа гражданского участия» подтвердил высокий запрос общества на развитие гражданского образования и подготовку активных граждан, готовых участвовать в общественно-политических процессах страны.
Сенатта «Азаматтық қатысу мектебі» жобасының қорытындысы шығарылды
ҚР Парламенті Сенатында «Азаматтық қатысу мектебі» білім беру жобасының қатысушыларымен кездесу болды және оның аясында іске асыру қорытындылары шығарылды.
Жоба құқықтық мәдениетті дамытуға, қоғамдық сараптама дағдысын қалыптастыруға және азаматтық қоғам мен мемлекеттік институттар арасындағы өзара іс-қимылды нығайтуға бағытталған. Оған қатысушылар ақырғы кезеңде Сенат депутаты Евгений Болгертпен еліміздің саяси жүйесінің негізгі мәселелерін талқылауға мүмкіндік алды.
Кездесу барысында Қазақстандағы саяси үлгілерді салыстырмалы талдау және оларды бейімдеу тақырыбы бойынша дәріс-пікірталас өтті. Саяси институттарды трансформациялауға, кәсіби Парламенттің тежеу мен тепе-теңдік жүйесіндегі рөліне, сондай-ақ «халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын іске асырудың практикалық тетіктеріне ерекше назар аударылды.
«Бүгінде мемлекеттік институттардың қалай жұмыс істейтінін түсінумен қатар осы білімді іс жүзінде қолдана білу де маңызды. Азаматтарды талқылауға және шешімдер әзірлеуге тарту саяси жүйенің тұрақты дамуының негізгі шарты болып табылады», — деп атап өтті сенатор.
Шара соңында ашық пікірталас өтті. Оның барысында қатысушылар саяси жүйені дамытуға, мәслихаттар жұмысының тиімділігіне және қоғамдық бақылау тетіктеріне қатысты сұрақтар қойды. Тікелей диалог форматы қатысушыларға жоғары заң шығарушы биліктің жұмысы туралы түсінік алуға мүмкіндік берді.
«Азаматтық қатысу мектебі» жобасы қоғамның азаматтық білім беруді дамытуға және еліміздегі қоғамдық-саяси процестерге қатысуға дайын белсенді азаматтарды даярлауға сұраныстың жоғары екенін көрсетті.
