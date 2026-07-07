В Астане прошел предвыборный съезд «Ак жола», официально запустивший новую главу в истории партии. Главный манифест съезда — предоставить свободу малому бизнесу, защитить отечественных производителей и навести порядок в медицине.

Число дня — 63: Именно столько человек вошло в итоговый партийный список кандидатов в Курултай. Среди них — целая обойма тяжеловесов: экс-глава партии Азат Перуашев, новая руководительница Дания Еспаева, а также действующие депутаты Мажилиса: Ерлан Барлыбаев, Казыбек Иса и другие.

Как подчеркнул Евгений Кинцель, председатель партийной комиссии, «Ак жол» меняет фокус с глобальной экономики на реальную помощь регионам: идет на выборы с обновленной повесткой, делая ставку на региональный бизнес и сильные локальные сообщества.

— Наша основная задача — дойти до каждого предпринимателя в ауле, районе и малом городе, чтобы услышать его проблемы и защитить его права, — отметил Евгений Кинцель. — Мы идем на выборы 23 августа, чтобы доказать — сильная страна начинается с благополучия простых предпринимателей в каждой области.

Марина Ангальдт

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