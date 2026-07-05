Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Национальным днем Домбры!

Этот священный инструмент – неотъемлемая часть нашей идентичности, бесценное достояние, возвышающее дух народа. Посредством Домбры на протяжении веков пестовались высокие нравственные идеалы нашего народа, сохранялась связь эпох и поколений. По сути, Домбра – это голос нации, который проникновенно звучит и в радости, и в испытаниях, укрепляя дух и единство народа.

В мелодиях Домбры мы черпаем вдохновение и находим духовные ориентиры уверенного движения вперед. В эпоху нарастающих глобальных вызовов, размывания традиционных ценностей именно Домбра и связанное с ней богатейшее наследие Великой степи должны стать незыблемой основой казахской культуры.

Наш общенациональный долг – ознакомить международное сообщество с величавыми мелодиями казахской Домбры. Считаю, что неповторимый по образности афоризм выдающегося поэта Қадыр Мырза Әлі «Нағыз қазақ – Домбыра» («Истинный казах – это Домбра») должен стать путеводной звездой в нашей работе по масштабной популяризации Домбры.

Символично, что в преддверии этого знаменательного дня мы открыли поистине судьбоносную главу в летописи нашей государственности – 1 июля вступила в силу Новая Конституция страны. Сохранение историко-культурного наследия, поддержка национальной культуры впервые определены в качестве основополагающих принципов поистине Народной Конституции. Это полностью соответствует бытию, целям и интересам нашего народа, устремленного своими помыслами в будущее.

Выражаю сердечную признательность домбристам, преподавателям и всем, кто словом и делом развивает это уникальное искусство в Казахстане и достойно представляет его за рубежом.

Казахские кюи и песни будут и впредь согревать сердца всех соотечественников, вдохновляя нас на новые свершения во имя построения Сильного и Справедливого Казахстана!

Желаю каждому дому мира, счастья и благополучия!

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