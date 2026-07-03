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В областном центре СКО завершается создание мурала с изображением выдающегося немца Казахстана, писателя, публициста, переводчика и литературоведа Герольда Бельгера.

Идея создания арт-объекта была поддержана местными властями ещё в 2024 году. Для Петропавловска появление мурала с изображением Герольда Бельгера имеет особое символическое значение. Писатель неоднократно признавался в любви к североказахстанской земле, считая её своей настоящей родиной.

Герольд Бельгер родился в 1934 году в Энгельсе. В годы депортации вместе с семьёй оказался в Казахстане, где прошли его детство и становление как писателя. Особое место в его творчестве занимал Северный Казахстан – именно здесь он вырос, сформировался как личность.

Бельгер стал автором десятков книг и многочисленных публицистических работ, переводил произведения казахских, русских и немецких писателей, свободно владел тремя языками и всю жизнь выступал за сохранение культурного многообразия Казахстана. Его творчество считается ярким примером диалога культур и взаимного уважения между этносами.

Как сообщили в местных исполнительных органах, в этом году в Петропавловске планируется создание ещё одного мурала, посвящённого Ботайской культуре – уникальному историко-культурному наследию Северного Казахстана, имеющему мировое значение. На реализацию двух проектов предусмотрено 130 млн тенге.

Примечательно, что оба мурала связаны с немцами Казахстана. Если Герольд Бельгер является одной из ключевых фигур отечественной литературы, то открытие Ботайской культуры связано с именем доктора исторических наук, профессора, археолога Виктора Зайберта.

Именно экспедиция Виктора Фёдоровича в 1980 году обнаружила поселение Ботай, благодаря чему мир узнал об этой уникальной культуре Северного Казахстана, где, по данным исследований, произошло первое одомашнивание лошади.

По информации акимата города Петропавловска, создание муралов направлено на сохранение историко-культурного наследия региона, популяризацию выдающихся личностей и знаковых событий, а также формирование современного и узнаваемого облика города.

Евгения Шоль

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