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Как целеустремлённый предприниматель из СКО развивает хозяйство на родной земле.

Виктор Рукабер – житель села Асаново Кызылжарского района Северо-Казахстанской области и глава крепкого крестьянского хозяйства. Он разводит скот на мясо, реализует натуральное парное молоко. Асаново для Виктора – малая родина, ведь здесь родились и выросли его родители и он сам. Мужчина никогда всерьез не задумывался о заманчивом переезде в Германию, хоть там и обосновалась его многочисленная родня. Свою личную и профессиональную судьбу он связал с щедрой казахстанской землей.

– Родственники из Германии, конечно, зовут, расписывают все прелести благоустроенной европейской жизни, – с улыбкой говорит предприниматель. – Но я парень сугубо деревенский, вольнолюбивый, степной. Меня манят не идеально ровные немецкие автобаны, а наши бескрайние поля и просторы. Да и кто, если не мы, упрямые патриоты, будет кормить страну первоклассным, экологически чистым мясом и отборным молоком? Там я буду чужим, а здесь каждый куст свой, родной. Тяжёлая работа на земле – это для меня не просто бизнес, это моя жизнь.

Со всеми трудностями сурового сельского быта Виктору помогает справляться любимая супруга Анастасия. Она переехала к мужу из шумного областного центра – Петропавловска. Городской девушке пришлось учиться крестьянским премудростям молниеносно и с нуля. Поначалу Виктор лично проводил для нее мастер-классы, наглядно демонстрируя, как бесшумно и верно подступиться к капризной буренке для ручной дойки. Сегодня же их технологичное хозяйство заметно модернизировано – продвинутая Анастасия шутя справляется с делами при помощи современных жужжащих доильных аппаратов. Она искренне, всей душой втянулась в размеренный деревенский ритм. Сейчас Анастасии безумно нравится дышать чистым воздухом и кормить любимую семью исключительно полезными, натуральными продуктами собственного производства.

– Если бы мне когда-то сказали, что я буду виртуозно разбираться в инженерных тонкостях доильных аппаратов и безошибочно отличать характер и нрав одной коровы от другой, я бы ни за что не поверила! – со смехом поясняет Анастасия Рукабер. – Первое время буренки казались мне огромными и опасными, а ручная дойка – непостижимой высшей математикой. Но с таким учителем, как Витя, не пропадешь! Сейчас суетливый городской шум меня скорее утомляет.

А здесь открываешь холодильник – и там все домашнее, свежайшее, без грамма коварной химии. И никакой дорогостоящий фитнес-клуб не нужен: наше активное хозяйство держит фигуру в тонусе получше любого строгого тренера!

Сын Матвей хоть еще и не ходит в школу, но уже буквально во всем пытается подражать своему отцу. С огромным интересом крутится возле мощных тракторов, старается приносить реальную пользу на семейной ферме, растет крепкой опорой для счастливых родителей, перенимая от них любовь к труду и родной земле. На вопрос, кем он станет, когда вырастет, Матвей гордо и без тени сомнения заявляет: «Буду как папа – самым главным на нашей ферме!»

Марина Ангальдт

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