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Житель села Петерфельд, что в Северо-Казахстанской области, Андрей Крамер уверенно развивает свое собственное дело с 2021 года. За его плечами – долгие годы изнурительной, но по-своему романтичной работы профессиональным дальнобойщиком.

Андрей не понаслышке знает, как тяжело, а порой и практически невозможно ремонтировать огромную груженую машину на обледенелой или пыльной трассе зачастую вдали от всякой цивилизации. Именно поэтому он принял твердое и осознанное решение оставить дальние рейсы и открыть современное, надежное СТО в Петропавловске.

Теперь главная и благородная цель Андрея – помогать уставшим водителям качественно, на совесть чинить многотонные фуры в теплых, оборудованных боксах. Бизнесмен делает все, чтобы в долгой и непростой дороге у дальнобойщиков не случалось никаких внезапных аварийных поломок.

Однако в предпринимательском деле не обходится и без подводных камней.

– Самая болезненная и ощутимая проблема бизнеса сегодня – это жесткий, затяжной дефицит квалифицированных кадров. Хороших, толковых и ответственных автослесарей найти очень трудно. Молодые люди неохотно идут на столь тяжелую физическую работу, – откровенно признается Андрей Крамер.

Из-за острой непрекращающейся нехватки специалистов Андрею вместе с сыном часто приходится самим крутить упрямые гайки. Суровая рабочая реальность заставляет владельцев бизнеса лично идти в ремонтные боксы и брать инструменты в руки. Впрочем, на предпринимательские трудности Андрей оптимистично не жалуется и говорит коротко, по-мужски: «Работаем, нас все устраивает. Жизнь хорошая».

Самая болезненная и ощутимая проблема бизнеса сегодня – это жесткий, затяжной дефицит квалифицированных кадров.

На вопрос: «Почему вы не уехали в Германию?» он честно отвечает:

«В начале 2000-х мы с женой Светланой всерьез думали об эмиграции. Но в 2001 году произошло удивительное, судьбоносное совпадение: в один и тот же день мне пришло официальное приглашение на сложный языковой тест для переезда и одобрение долгожданной туристической визы. Поскольку за тур уже было заплачено приблизительно пятьсот долларов (немалые деньги по тем временам), мы решили сначала съездить и посмотреть страну, – вспоминает Андрей. – И эта короткая поездка абсолютно все изменила. Побывав в гостях, я внезапно и отчетливо понял, что родное, уютное село мне гораздо ближе и дороже любой Европы. От идеи грандиозного переезда мы окончательно и бесповоротно отказались».

Сегодня Андрей ни капли не жалеет о сделанном некогда выборе. Сидеть сложа руки – не в его деятельном характере. Его станция для многих проезжающих Петропавловск водителей – небольшой спасительный островок, где всегда протянут дружескую руку помощи, оперативно найдут причину поломки и профессионально и на совесть устранят её.

«Когда ты на своем месте, то и любая работа спорится, а дорога жизни кажется ровной, понятной и правильной», – мудро заключает мой собеседник.

Марина Ангальдт

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