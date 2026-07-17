18 июля 2010 года в Астане был подписан Меморандум о создании Казахстанско-Германского Делового совета по стратегическому сотрудничеству. Документ был подписан в рамках Казахстанско-германского бизнес-форума, проходившего во время официального визита Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Казахстан. Свои подписи под меморандумом поставили управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Кайрат Айтекенов и член правления Deutsche Bank AG Петер Тильс.

Создание Совета стало важным шагом в развитии торгово-экономического партнёрства между Казахстаном и Германией. Его главной задачей стало содействие прямому взаимодействию бизнеса двух стран, сопровождение инвестиционных проектов и развитие сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, цифровых технологиях и других сферах.

Сегодня Казахстанско-Германский Деловой совет остаётся действующей площадкой двустороннего экономического сотрудничества. В 2022 году функции секретариата Совета были переданы Общественному фонду «Казахстанское объединение немцев «Возрождение», который обеспечивает организационное сопровождение его деятельности и развитие деловых контактов между Казахстаном и Германией.

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