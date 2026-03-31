С глубокой скорбью сообщаем, что 30 марта ушёл из жизни Юрий Айрих — сын легендарного Эдуарда Айриха, человека, чьё имя занимает особое место в истории и памяти многих поколений.

Юрий Айрих с достоинством нёс имя своего отца, сохраняя связь поколений и продолжая традиции, заложенные в семье. Он был человеком с искренней душой и особым внутренним светом.

В нём сочетались уважение к своим корням, человеческая теплота и умение поддержать в нужный момент.

Мы все уважали его за принципиальность, силу характера и преданность своему делу.

Это тяжёлая утрата для родных, близких и всех, кто знал Юрия Эдуардовича. Светлая память о нём навсегда останется в сердцах тех, кто его любил и ценил.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и скорбь.

