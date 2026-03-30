13–14 марта в Кыргызстане прошло детское открытое первенство по горнолыжному спорту, посвящённое памяти Вольдемара Трелевского. В соревнованиях принимали участие юные спортсмены из разных стран региона, демонстрируя высокий уровень мастерства и спортивный дух.

Особенно ярко проявил себя Эрик Шнайдмиллер из Казахстана, который завоевал первое место сразу в двух дисциплинах — слаломе и гигантском слаломе. За своё выступление Эрик был награждён дипломом за победу и заслуженно стал одним из главных героев соревнований.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и подчеркнули важность таких соревнований для популяризации горнолыжного спорта среди детей и подростков.

Успех Эрика вдохновил сверстников и подтвердил, что упорство, регулярные тренировки и любовь к спорту приносят заслуженные победы.

Материал подготовила Олеся Клименко

