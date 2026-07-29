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Казахстан продолжает курс на поддержку отечественных производителей и защиту внутреннего рынка. Одним из ключевых направлений становится развитие собственного семеноводства и селекции, что позволит снизить зависимость от импорта и создать дополнительные возможности для развития казахстанского бизнеса в агропромышленном комплексе. Председатель Палаты семеноводов Казахстана и генеральный директор ОХМК Фарид Абитаев рассказал о необходимых изменениях в системе государственной поддержки и перспективах развития отечественного семеноводства.

– Фарид Кумашевич, государство планомерно сокращает субсидии на импорт, чтобы через несколько лет свести его к нулю. Готовы ли казахстанские фермеры к этому шагу?

– От имени Ассоциации семеноводов Казахстана, объединяющей около тридцати семеноводческих хозяйств, мы предлагаем программу. Ее суть: сокращение субсидирования иностранных селекций и сохранение на текущем уровне субсидирования отечественного производства. Нигде в мире больше нет такого, чтобы субсидировали иностранную селекцию в науку – это происходит только в Казахстане.

Я в первую очередь имею в виду субсидирование и приобретение гибридов, таких как сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, рапс и так далее. По сортам у нас, условно говоря, не такая печальная ситуация, как с гибридами. Три-четыре года назад уходило до 90% субсидий на переплату за иностранные гибриды, то есть субсидировали прямой наводкой иностранную науку, а при этом своя оставалась на обочине. Мы предложили снижать субсидии на импорт постепенно – ежегодно на 10% в течение пяти лет: у крестьян, которые привыкли брать и сеять всё иностранное, не будет стресса и шока. И за основу нужно взять стоимость отечественных семян, которые дешевле в два раза иностранных. При этом поддержку отечественной продукции нужно оставить на уровне 50%. За это время мы как раз успеем поднять нашу науку: запустим совместную селекцию с иностранцами и выведем новые отечественные гибриды.

– ОХМК размножает свои семенные линии даже в Чили. Почему экономически выгоднее везти семена с другого конца света и какие логистические уроки вы извлекли из этого опыта?

– Размножать семена в Чили – обычное дело для всех крупных мировых компаний. Всё благодаря уникальной географии страны. Чили сильно вытянута вдоль океана, и с одной стороны её защищают горы Кордильеры, а с другой – вода. Это очень выгодно: со стороны океана ветром не принесет чужую пыльцу, которая могла бы испортить чистоту сорта. Со стороны гор тоже ничего не прилетит, потому что там холодно и ничего толком не растет. То же самое касается и опыляющих насекомых. По этой причине сортовая чистота получается идеальной.

Кстати, в этом году мы испытали логистические проблемы из-за войны в Иране – транспортная логистика была организована через Дубай. Но в марте и апреле там были военные действия. Поэтому пришлось лететь через Европу сложным маршрутом, что вызвало временные затруднения. А дело как раз шло к посевной. Из-за этого поставка сдвинулась по времени на три недели. Дополнительно к этому возникли и новые затраты… Но самым опасным для нас был именно временной фактор. Если бы мы не успели посеять, то автоматически ушли бы на следующий год…

– С какими главными стереотипами отечественных фермеров в отношении казахстанских семян вам приходится бороться?

– Главная проблема – когда свое почему-то не ценится, а иностранное кажется лучше, но сегодня мы отлично конкурируем с импортом сразу по трем пунктам: цене, урожайности и масличности. В наших семенах масла на 1,5-2% больше, чем в иностранных. Заводы по переработке вообще должны ценить именно наши семена. Они созданы на основе надежной советской генетики и дают очень высокий выход масла с каждого гектара.

Высокая урожайность и скороспелость наших семян сильно влияют на выбор фермеров. Благодаря этим факторам отлично сработало сарафанное радио: сначала мы продавали семена в Уральск и Костанай. Там фермеры остались довольны и рассказали соседям. В итоге информация дошла до приграничных регионов России: к нам уже приехали покупатели из Челябинской, Оренбургской и Саратовской областей.

Миллиарды долларов и царица полей

– По Вашим прогнозам, площади под подсолнечником в Казахстане могут вырасти еще на полмиллиона гектаров…

– По науке подсолнечник должен занимать не больше 17% от всей площади полей. Но это как средняя температура по больнице. На самом деле всё зависит от плодородия почвы и количества дождей в конкретном регионе. Например, в 2025 году в Павлодарской области подсолнечник занял 29% от всех полей в севообороте – то есть планка в 17% сильно превышена. В Восточно-Казахстанской области этот показатель дошел до 38%, а в Абайской области – и вовсе до 43%. Это главные подсолнечниковые регионы Казахстана.

А вот лидером по темпам роста является Карагандинская область, где наблюдается впечатляющий семикратный рост. Просто до этого там ничего не сеяли, а теперь вот прибавили… За 2026 год статданные, к сожалению, ещё не вышли. Рост, который я прогнозирую, – это примерно 500.000 га.

В прошлом году в Казахстане подсолнечником засеяли 1 миллион 770 тысяч га. А общая площадь пашни у нас – 24 миллиона га. Если посчитать даже те самые «научные» 17%, то мы легко выходим на цифру в 4 миллиона гектаров. Эту планку мы вполне можем считать реальной. В деньгах это принесет около двух миллиардов долларов экспортной выручки от продуктов переработки подсолнечника.

На самом деле, еще с 2008 года мы начали испытывать на своих полях разные варианты сева и стали комбинировать озимые и яровые культуры. За эти годы мы собрали уже 35 урожаев. Благодаря этому накопили огромный опыт в работе по нулевой технологии (No-Till). Теперь, когда у нас есть огромный опыт, мы готовы делиться им и подсказывать фермерам, что делать. Это наш следующий шаг. Сейчас я и моя команда как раз готовимся к проведению таких обучающих семинаров, в том числе по выращиванию подсолнечника.

– Вы активно тестируете и обкатываете новые виды посевных рабочих органов. Какая техника сегодня доступна казахстанскому фермеру в условиях санкционного давления и изменения логистических цепочек?

– Казахстанским аграриям сейчас доступно абсолютно всё. Мы можем свободно покупать и использовать любую технику: к счастью, в Казахстане нет никаких санкционных ограничений, поэтому выбор огромный. Вопрос упирается в логистику, цену и качество сервиса.

– В партийной повестке («Ауыл») и на экологических саммитах Вы часто поднимаете вопросы поддержки села. Какая главная реформа, по Вашему мнению, прямо сейчас необходима сельским территориям Казахстана, чтобы остановить отток молодежи в мегаполисы?

– И вот мы пришли к главному: для чего мы вообще начали продвигать аграрную отрасль и обучать людей? Очень хочется, чтобы наш аул стал по-настоящему богатым. Чтобы люди, которые живут и работают в селе, наконец-то почувствовали себя особой, уважаемой кастой в обществе, уверенно и смело смотрели в будущее. И тогда молодежь сама захочет идти в эту сферу, понимая, что работа в сельском хозяйстве престижна, прибыльна и обеспечивает высокий уровень жизни. Конечно, есть и социально-бытовые вопросы, которые на селе закрываются очень тяжело, особенно в нашем суровом климате. Когда нет нормальных дорог, хорошего образования и качественной связи, удержать молодежь в ауле практически невозможно. Но я считаю так: мы, аграрии, должны построить успешную экономику и сильное производство на селе. А государство, в свою очередь, обязано помочь создать для людей нормальную инфраструктуру, необходимую для комфортного проживания.

– Благодарю за честное и актуальное интервью.

Беседу вела Марина Ангальдт.

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