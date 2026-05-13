Как опыт Европы может помочь Казахстану избавиться от свалок

Ситуация со свалками в Казахстане удручающая. Несколько последних лет речь шла о критической ситуации с полигонами в столице, городах-миллионниках Алматы и Шымкенте, а также полумиллионниках Актау и Атырау. Последнее время тревогу начали бить и в менее крупных. В середине февраля аким Костаная с населением чуть более 200 тысяч жителей заявил: ситуация с местным полигоном катастрофическая. Он переполнен и горит каждое лето. Глава областного центра предложил наладить переработку мусора или поставить мусоросжигательный завод. Но сжигание мусора без сортировки и переработки станет экологическим бедствием.

Если обратиться за соответствующим опытом к Европе, то там можно отметить работу самого большого мусоросжигательного завода Чехии – Малешице. Главный инженер по эксплуатации Томаш Жижка рассказывает, что предприятие работает с 1998 года. Строили его десять лет за счет столичного бюджета. Пока устанавливали оборудование, экологические требования ужесточились, и на заводе появился четырёхфазный катализатор для устранения диоксинов. Здесь сжигают только безопасные отходы, которые поступают из обычных мусорных контейнеров после тщательной сортировки и переработки. Все, что невозможно переработать, идет в печь.

Самая важная деталь завода – стоящий на выходе датчик уровня загрязнения дыма. Ни один сотрудник завода не имеет к нему доступа – только инспекция охраны природы.

Чешский завод способен утилизировать около 300 000 тонн отходов в год. После сжигания остается всего два процента пепла, который нужно правильно «похоронить». Бережное обращение с опасным пеплом практикуют по всей Европе. В Германии, например, его свозят в соляные шахты. И только в Швейцарии есть технологии, способные его перерабатывать.

Завод Малешице почти полностью работает на немецком и швейцарском оборудовании с соблюдением жестких норм Евросоюза. Будут ли их соблюдать в Казахстане? Вряд ли. Ведь в Евросоюз мы не входим. Да и, несмотря на все регулярные ссылки больших чиновников на европейские стандарты и опыт при строительстве мусоросжигательных заводов, строить их нам, по мнению специалистов, будут китайцы.

А это совсем другие технологии, степень очистки и уровень безопасности, утверждает известный в Казахстане переработчик Егор Зингер: «Это будет настоящая беда для страны. Китайские технологии – совсем не европейские, которые предусматривают установку катализаторов и другие безопасные детали. Мы получим диоксины от сжигания, а еще дорогостоящие заводы, которые будут окупаться лет тридцать. Для этого населению поднимут тарифы не только за поставку электроэнергии, но и за вывоз мусора. Заводы дороги в обслуживании. Если учесть, что на них будет изношенное китайское оборудование, ломаться оно будет часто. Отмечу, что даже Европа с ее технологиями уже отказывается от мусоросжигательных заводов, делая ставку на переработку».

Его поддерживает эколог Алия Сальменова. Она первой в Казахстане создала петицию против сжигания мусора и с тех пор борется за сортировку и переработку отходов.

«У нас при обсуждении мусоросжигания любят ссылаться на европейский опыт. И забывают, что там сжигание – часть устоявшейся системы управления отходами, где на первом месте стоит сокращение их образования, потом сортировка, переработка. И только остаточные неперерабатываемые отходы идут на сжигание с высоким контролем выбросов».

В наших реалиях, когда этот контроль крайне сомнителен, строительство мусоросжигающих заводов несет большие риски. С 2017 года мусоросжигание исключено из зеленого метода обращения с отходами.

Делаем выводы. Сжигание мусора в Европе – последний этап после сортировки и переработки. Это сложный, дорогостоящий и требующий жесткого контроля процесс, который в Казахстане хотят поставить с ног на голову, начав со сжигания. И это может стать роковой ошибкой. Ведь без сортировки и переработки после сжигания образуется токсичный пепел, и для его захоронения потребуется новый вид полигонов, которые по классу опасности превысят свалки.

И если во всей Европе в вопросе утилизации пепла продвинулись лишь Германия и Швейцария, то ссылки наших чиновников на европейский опыт как минимум некорректны, как максимум могут привести к катастрофическим последствиям. Перенимать у Европы нужно опыт грамотной сортировки и тщательной переработки, уверены экологи.

Мусороперерабатывающий завод Малешице (Чехия) работает на немецком и швейцарском оборудовании. Прежде чем мусор поступает в печь, его тщательно сортируют и перерабатывают. Малешице перерабатывает около 300 тысяч тонн мусора в год и снабжает электроэнергией несколько тысяч домохозяйств.

Ольга Лихограй

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia