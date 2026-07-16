Путь в профессию врача редко бывает случайным. За каждым белым халатом стоят люди, встречи и события, которые однажды определили жизненный выбор. Для врача-терапевта клиники «Нейромед» Наталии Ковалинской этот путь начался еще в детстве – в небольшом поселке Майкаин Павлодарской области.

Выбор будущей специальности складывался постепенно. Одним из главных примеров стала мама Наталии Ивановны – Вера Михайловна Ковальчук, которая много лет проработала лаборантом в единственной больнице Майкаина. «После школы я часто приходила к маме на работу. Мне нравилось наблюдать за тем, как работают врачи и медицинские сестры. Уже тогда я видела, насколько это ответственная и важная профессия», – вспоминает Наталия Ивановна.

Особое впечатление на нее произвела врач Эрна Шмидт – специалист высокого уровня, пользовавшаяся большим уважением среди коллег. Именно она однажды поставила Наталии Ивановне точный диагноз, который впоследствии полностью подтвердился. «Позже я узнала, что Эрна Карловна окончила Семипалатинский медицинский университет, работала у нас в больнице, а затем переехала в Германию.

К сожалению, связь с ней со временем была потеряна, но мне очень хотелось бы выразить ей искреннюю благодарность и уважение. Она стала одним из тех людей, кто вдохновил меня стать врачом».

Не меньшую роль сыграли и школьные учителя. Наталия Ивановна с теплотой вспоминает Валентину Петровну Гауф (химия), Веру Петровну Вагнер (математика), Ирину Александровну Ом и Маргариту Адамовну Кутчер (немецкий язык). «Мы учились в обычной школа в небольшом поселке, но учителя были замечательными. Именно они заложили тот фундамент знаний, который впоследствии помог мне в профессии. Пользуясь случаем, хочу сказать им огромное спасибо».

Во время обучения в Сибирском государственном медицинском университете Наталия Ивановна осознанно выбрала терапию. «Мне хотелось получить максимально широкие знания о внутренних болезнях человека. Особенно всегда интересовала диагностика. Для врача важно не просто увидеть симптомы, а понять их взаимосвязь».

Позже она прошла дополнительное обучение по функциональной диагностике, что значительно расширило профессиональные возможности.

По мнению Наталии Ивановны, современный терапевт должен видеть не отдельную болезнь, а человека в целом.

«Многие врачи со временем выбирают узкую специализацию. Это правильно. Но терапевт – это специалист, который соединяет все воедино. Особенно это важно при работе с пожилыми пациентами, у которых одновременно может быть несколько заболеваний. Нужно увидеть общую картину, исключить лишнее и подобрать действительно необходимое лечение».

Самое главное – не заниматься самолечением

За годы врачебной практики Наталия Ивановна убедилась, что одной из самых распространенных ошибок пациентов остается самолечение.

«Очень многие начинают обследование самостоятельно: назначают себе анализы, УЗИ, ищут диагнозы в интернете. Это не только лишние расходы, но иногда и потеря драгоценного времени. Большинство обследований должно начинаться с консультации терапевта, который поможет выбрать правильный путь диагностики и лечения».

Она также считает, что искусственный интеллект и интернет могут быть полезными помощниками, но не заменят врача.

«ИИ действительно иногда помогает обратить внимание на возможный диагноз. Но любую информацию необходимо воспринимать критически. К сожалению, я часто вижу, как после получения информации в интернете у пациентов повышается тревожность. Все вопросы о здоровье лучше обсуждать со своим лечащим врачом».

Здоровье начинается с простых привычек

В начале профессионального пути Наталия Ивановна была уверена, что главное в медицине – правильно подобрать лекарственный препарат. Однако опыт изменил ее взгляд.

«Со временем я поняла: самое эффективное средство для сохранения здоровья доступно каждому. Это здоровый образ жизни – умеренное питание, отказ от вредных привычек, ежедневная физическая активность. Все знают эти простые истины, но воплотить их в жизнь бывает гораздо сложнее. Здесь задача врача – поддержать человека и помочь ему сделать правильный выбор».

Язык, который объединяет

Несмотря на многолетний профессиональный опыт, Наталия Ивановна продолжает учиться.

Сегодня она изучает немецкий язык в группе уровня C1 под руководством Ольги Бедер в общественном объединении немцев „Wiedergeburt“, убежденная, что знания открывают новые возможности и помогают лучше понимать мир.

«Изучение немецкого языка – это для меня не только возможность совершенствовать знания, но и знакомство с культурой общения, образом мышления и традициями. Каждый урок – это возможность открыть для себя что-то новое», – отмечает Наталия Ивановна.

Дополнительной возможностью для языковой практики стали встречи с языковым ассистентом Александром Штайнборном, которые регулярно проходят при обществе „Wiedergeburt“.

В непринуждённой атмосфере участники общаются на немецком языке, обсуждают культуру, традиции и современные темы, что помогает преодолеть языковой барьер, расширить словарный запас и сделать изучение языка ещё более живым и интересным.

Любовь к профессии, уважение к своим учителям, стремление к постоянному самосовершенствованию и искреннее желание помогать людям делают Наталию Ивановну настоящим профессионалом. А изучение немецкого языка становится еще одним подтверждением того, что саморазвитие не имеет возраста и границ.

Мария Горбачева

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