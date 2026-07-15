Ежегодно Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» предоставляет образовательные гранты для поддержки талантливой молодёжи из числа казахстанских немцев. В конкурсе на получение грантов принимают участие студенты-авангардисты из всех регионов страны, демонстрирующие высокие академические достижения, активную общественную позицию и вклад в развитие немецкого сообщества Казахстана.

Сегодня Фонд реализует широкий спектр программ, направленных на сохранение немецкой культуры в Казахстане, поддержку изучения немецкого языка и развитие молодёжных инициатив. Одним из ключевых направлений является образовательная программа, в рамках которой талантливые студенты получают гранты на обучение. Такая поддержка позволяет молодым людям сосредоточиться на получении высшего образования, развивать профессиональные компетенции и активнее проявлять себя в общественной жизни.

Одним из участников программы стал Евгений Андреев – студент выпускного курса Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова, обучающийся по специальности международное право, лидер клуба немецкой молодёжи Караганды „Grashüpfer“.

– Евгений, расскажите, как Вы узнали о данной программе?

– Изначально я пришёл на курсы немецкого языка, хотел изучать язык и больше узнать о немецкой культуре. Именно там я познакомился с деятельностью немецкого общества. На одном из мероприятий клуба немецкой молодёжи мне впервые рассказали о программе поддержки студентов.

На тот момент я заканчивал второй курс университета. Мне объяснили, какие требования предъявляются к кандидатам и какие возможности открывает образовательный грант. Я решил попробовать свои силы и, к счастью, получил поддержку с первой попытки.

– Как получение гранта повлияло на Вашу жизнь? Какие возможности он для Вас открыл?

– Получение гранта стало для меня мощной мотивацией для дальнейшего развития. Я стал ещё активнее участвовать в жизни немецкого сообщества: помогал в организации мероприятий, занимался волонтёрской деятельностью, принимал участие в различных проектах. Со временем мне доверили возглавить клуб немецкой молодёжи Караганды „Grashüpfer“. Эта стало для меня серьёзной ответственностью и одновременно возможностью реализовать собственные идеи и поддерживать других молодых людей. Моя активность и вклад в развитие сообщества отметили: размер гранта был увеличен. Это важное подтверждение того, что инициативность, ответственность и желание приносить пользу действительно ценятся.

– Почему Вы решили подать заявку именно на образовательный грант «Возрождения»?

– Когда я поступал в университет, количество государственных образовательных грантов по моей специальности было ограниченным, поэтому обучение было платным. Грант «Возрождения» позволил мне сосредоточиться на учёбе и профессиональном развитии.

Однако для меня ценность программы заключалась не только в материальной поддержке. Вместе с грантом я получил возможность изучать немецкий язык, участвовать в образовательных проектах, знакомиться с активной молодёжью из разных регионов Казахстана и реализовывать собственные инициативы.

Программа финансовой поддержки студентов «Авангард» помогает раскрыть свой потенциал, развить лидерские качества и активнее включиться в общественную жизнь немецкого сообщества Казахстана.

Приём заявок на участие открыт до 2 августа 2026 года. Подать их могут абитуриенты и студенты.

Подробная информация об условиях конкурса размещена на официальном сайте Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».

Абдихали Алтынай

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia