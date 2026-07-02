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В Алматы много молодых ребят, которые стремятся реализовать себя в самых разных сферах. Среди них – 19-летний Артур Шмидт, нападающий молодёжной хоккейной лиги Jastar Hockey Ligasy.

За плечами молодого спортсмена годы упорных тренировок, травмы, периоды разочарований и моменты настоящего триумфа. Его путь в хоккее нельзя назвать лёгким: Артуру приходилось преодолевать серьёзные физические нагрузки, выдерживать конкуренцию и справляться с неуверенностью в собственных силах. Но настойчивость, трудолюбие и поддержка близких помогли ему не отказаться от своей мечты.

В интервью для рубрики «Знай наших» Артур рассказал, как складывался его путь в хоккее, почему он едва не завершил спортивную карьеру и что помогло ему вместе с командой выйти в плей-офф.

Первые шаги на льду

Всё началось в 2017-2018 годах с массовых катаний. Уже тогда стало заметно, что на льду Артур чувствует себя уверенно. «Летом 2018 года папа купил мне форму и сказал: «Всё, у тебя тренировка». Меня отправили в группу набора. Я покатался там всего несколько дней, после чего тренер решил: «Тебе здесь делать нечего. Сейчас будет командная тренировка. Иди на просмотр». Так я начал тренироваться в команде Legion. – вспоминает спортсмен.

По его словам, катание давалось легко, а вот работа с клюшкой требовала дополнительных усилий.

«Я начинал защитником. Клюшкой особо не владел. Брал за счёт силовой борьбы. Понимал, что до уровня ребят мне ещё далеко, но чувствовал поддержку семьи. Папа всегда говорил, что у меня получается. Эти слова запомнились мне надолго».

Через боль и усталость

Первые годы тренировок оказались непростыми. «Я хорошо помню эту физическую боль. У остальных ноги уже привыкли к нагрузкам, а мои – нет. После тренировок они буквально отказывались работать».

Когда летом лёд становился недоступен, тренировки переносились на улицу. «Кроссы, упражнения на скорость и выносливость. Нагрузка постоянно росла». Испытанием была и дорога на занятия.

«Мне приходилось добираться с несколькими пересадками. Чтобы не опаздывать, часть пути я проходил пешком в гору. После одной тренировки ноги уже болели, а впереди ждала следующая. Но приходилось терпеть».

Испытание характером

На спортивном пути не обошлось без серьёзных трудностей. «Были травмы. Однажды сломал ключицу и выпал почти на год». Находясь в комплексной детско-юношеской спортивной школе, во время чемпионата Республики Казахстан, проходившего в период карантина, Артур впервые получил капитанскую повязку.

«Это был мой первый чемпионат Казахстана. В первом туре я оказался не самым хорошим капитаном. Когда команда проигрывала, я реагировал неправильно. После турнира многое переосмыслил. На втором этапе уже старался поддерживать ребят. А в третьем туре забил решающий гол, и мы заняли второе место».

Однако впереди его ждали ещё более серьёзные испытания. Команда, в которой играл Артур, распалась.

«Постоянно возникали проблемы внутри клуба. В итоге команда прекратила существование. Кто-то уехал. Нас осталось всего четверо. Помню, как отправили тренироваться к детям. Тогда я действительно не понимал, что делать дальше. Казалось, что перспектив больше нет».

Матч, который изменил всё

В самый сложный момент появился новый шанс. «Тренер сказал, что будет просмотр в молодёжную команду. Мы должны были играть против неё. Тогда я сказал себе: сам из хоккея никогда не уйду. Либо меня выгонят, либо всё решит травма».

Тот матч стал одним из важнейших в жизни. «Я выходил на лёд так, будто это была последняя игра. Боролся за каждую шайбу, старался проявить себя и забил гол. На просмотре было больше шестидесяти человек, а мест в составе – всего двадцать. Казалось, шансов практически нет».

Но через несколько дней Артуру написал тренер: «Приходи подписывать контракт». Для него это была совершенно новая ступень. Ему было всего 16 лет, а рядом играли взрослые ребята.

Начать всё заново

Переход в Jastar Hokei Ligasy – молодёжную хоккейную лигу Казахстана – стал для Артура новым этапом и одновременно серьёзным испытанием. Именно здесь на уровне, который для многих молодых игроков становится первым шагом во взрослый хоккей, ему пришлось заново доказывать своё место в команде.

«Когда всю жизнь играешь в первых звеньях, а потом приходишь в новую команду и тебя даже не ставят в состав – это очень тяжело. Возникает ощущение, будто начинаешь всё с нуля».

Несмотря на переживания, Артур не сдался. «Я вспомнил своё обещание себе и папе. Поэтому решил продолжать работать». Особенной мечтой было забить шайбу и посвятить её отцу.

«Когда попал в молодёжку, очень хотел забить гол для папы. Но в первый сезон ничего не получалось. Были трудности в семье, эмоциональное выгорание. Казалось, что всё идёт не так».

Команда стала семьёй

Со временем ситуация начала меняться. Сезон 2024–2025 годов стал для алматинской команды особенным: она впервые в своей истории дошла до полуфинала плей-офф – решающей стадии чемпионата, в которой сильнейшие продолжают борьбу за медали.

«Мы наконец-то вышли в полуфинал плей-офф. Самое главное – стали настоящей командой. Каждый понимал, что может рассчитывать на партнёров».

Сегодня Артур намечает для себя новые цели и не собирается останавливаться на достигнутом.

Задачи на новый спортивный сезон

«Хочу быть одним из лидеров и вести команду за собой. Если говорить о личных целях, планирую набрать больше голов и очков, чем в прошлом сезоне.

А вместе с командой хочется выйти как минимум в полуфинал и взять призовые места».

История Артура Шмидта – это пример того, как вера в себя, поддержка близких и готовность бороться до конца помогают преодолевать самые сложные препятствия. Его спортивный путь ещё только начинается, но уже сейчас можно сказать: главное обещание, данное самому себе, он выполняет.

В завершение Артур выразил слова благодарности тем, кто сыграл особую роль в его спортивном пути. Прежде всего своим первым тренерам Владимиру Павловичу и Сергею Павловичу Сорокиным, которые с самого начала верили в него, видели в нём потенциал и вложили в молодого хоккеиста не только знания и опыт, но и уверенность в собственных силах.

Особые слова он адресовал своему отцу – за веру и поддержку. «Я всегда помню всё, что ты для меня сделал», – говорит Артур.

Материал подготовила Вероника Либрихт.

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