К 95-летию со дня рождения академика, лауреата Ленинской премии Эрвина Францевича Госсена

18 июля исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося казахстанского учёного, академика Национальной академии наук Казахстана, лауреата Ленинской премии, доктора сельскохозяйственных наук Эрвина Францевича Госсена. Его имя навсегда вписано в историю отечественной науки как одного из создателей почвозащитной системы земледелия, изменившей подход к освоению степей и сохранению плодородия казахстанских земель.

Но масштаб личности Эрвина Госсена определяется не только научными открытиями. Его жизненный путь — это история человека, который, пережив депортацию, дискриминацию и тяжёлые испытания, не озлобился, а посвятил свою жизнь стране, ставшей для него настоящей Родиной.

Эрвин Францевич родился 18 июля 1931 года в немецком селе Вальдгейм на Украине. Детство оборвала война. В 1941 году семья была депортирована в Казахстан — в село Котырколь Кокчетавской области. Здесь двенадцатилетнему мальчику пришлось оставить школу и наравне со взрослыми работать в колхозе.

Позже он вспоминал, как целыми днями трудился под палящим солнцем, вручную сбрасывая скошенный хлеб. Именно тогда он впервые по-настоящему понял цену земли и человеческого труда. Любовь к земле стала главным делом всей его жизни.

После Победы Эрвин смог вернуться за школьную парту. Несмотря на потерянные годы, он быстро догнал сверстников, окончил сельскохозяйственный техникум, а затем — после долгой борьбы с несправедливостью и национальными ограничениями — получил высшее образование. Его не хотели принимать в институт только потому, что он был немцем. Позже ему дважды пытались помешать получить заслуженное признание — сначала при назначении заместителем директора института, затем при выдвижении на Ленинскую премию. И каждый раз рядом оказывался выдающийся казахстанский учёный Александр Бараев, который принципиально отказывался работать без своего талантливого ученика и соратника.

Именно в коллективе Александра Бараева Эрвин Госсен стал одним из разработчиков знаменитой почвозащитной системы земледелия. За создание комплекса мер по защите почв от ветровой эрозии в 1972 году группа ученых была удостоена Ленинской премии — одной из самых высоких государственных наград того времени.

Разработанная ими система получила мировое признание. Она была внедрена на десятках миллионов гектаров пашни — от Казахстана до Монголии. Благодаря этим научным решениям удалось сохранить плодородие целинных земель, значительно повысить урожайность и обеспечить продовольственную безопасность огромных территорий.

Однако Эрвин Францевич никогда не останавливался на достигнутом

Уже в годы независимого Казахстана он принимал участие в разработке Концептуальной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан, работал над национальным планом борьбы с опустыниванием в рамках международных конвенций ООН, активно занимался вопросами экологии и рационального природопользования.

Особое место в его деятельности занимали проекты озеленения страны. Именно Эрвин Госсен стал одним из авторов масштабных ландшафтно-оздоровительных зон «Астана — Бурабай», «Астана — Ерментау», «Астана — Караганда», «Балхаш» и «Туран», внёс значительный вклад в реализацию государственной программы «Жасыл ел». Он мечтал, чтобы казахстанская степь становилась зеленее, чтобы будущие поколения жили в более благоприятной экологической среде.

За десятилетия научной работы Госсен создал несколько уникальных сельскохозяйственных машин и противоэрозионных агрегатов, написал более двухсот научных статей и несколько фундаментальных книг, воспитал целую плеяду учёных и специалистов.

При этом коллеги вспоминали его не только как выдающегося исследователя, но и как человека удивительно широких интересов. Он писал стихи, мастерил из дерева настоящие произведения искусства, любил музыку и литературу, тонко чувствовал красоту природы.

Академик Рахимжан Уразалиев говорил о нем:

«Сам Госсен есть бурлящий источник идей и ценных предложений. Я ни в нашей стране, ни за рубежом не встречал более уникального человека».

Друг и единомышленник, выдающийся писатель Герольд Бельгер видел в нем не только ученого, но и человека общей судьбы:

«Мы росли рядом на казахстанских просторах, дышали одним воздухом, любовались одним ландшафтом. Душой и плотью он исключительно земной человек, неизменно радеющий о земле».

Эти слова особенно точно передают главное в судьбе Эрвина Госсена.

Когда в 1990-е годы тысячи немцев Казахстана уезжали на историческую родину, он тоже имел такую возможность. Практически вся его большая меннонитская семья разъехалась по Германии, Канаде и США. Но сам Эрвин Францевич сделал другой выбор.

Он остался в Казахстане

Не потому, что не мог уехать, а потому, что не хотел покидать землю, которой посвятил всю свою жизнь. Казахстан стал для него не местом ссылки, а настоящим домом. Здесь он вырос как учёный, здесь состоялся как человек, здесь были реализованы его идеи, изменившие сельское хозяйство страны.

Вместе со своей супругой он прожил в счастливом браке 66 лет. После его ухода именно она, а затем племянница Ирина бережно сохраняли память о выдающемся учёном, его архив, книги, рукописи, фотографии и награды.

Сегодня особенно важно помнить таких людей

Эрвин Госсен доказал всей своей жизнью, что настоящий патриотизм определяется не происхождением, а делами. Лишённый в детстве родины, он сумел обрести ее в Казахстане и всю свою жизнь служил этой земле — защищая ее от ветровой эрозии, озеленяя степи, развивая сельское хозяйство, воспитывая учеников.

Его научное наследие продолжает работать и сегодня. Его идеи остаются актуальными в эпоху изменения климата, борьбы с деградацией земель и поиска устойчивых моделей развития сельского хозяйства.

Пожалуй, лучшей памятью о человеке, который посвятил Казахстану всю свою жизнь, стали бы не только книги и музейные экспозиции, но и научный центр или одна из созданных им лесных зон, носящие имя академика Эрвина Госсена — человека, который искренне любил казахстанскую землю и сделал все, чтобы сохранить ее для будущих поколений.

Олеся Клименко

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