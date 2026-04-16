Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Попечительского совета ОФ «Возрождение» Евгений Андреевич Больгерт удостоен благодарности Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Высокая награда вручена за активное участие в подготовке и проведении республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

В тексте благодарственного письма отмечается значимый вклад в укрепление демократических процессов, развитие гражданского общества и совершенствование государственной системы. Подчёркивается, что конституционные реформы направлены на усиление защиты прав и свобод граждан и придают новый импульс развитию Казахстана.

Деятельность Евгения Андреевича в качестве депутата Сената Парламента Республики Казахстан, а также его работа в ОФ «Возрождение» заслуженно получили высокую оценку на государственном уровне.

Уважаемый Евгений Андреевич!

Примите искренние поздравления!

Это заслуженное признание Вашего профессионализма, активной гражданской позиции и значительного вклада в развитие нашей страны.

