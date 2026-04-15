В Астане при поддержке партии AMANAT состоялся AntiFraud Forum Kazakhstan, объединивший представителей государственных органов, финансового сектора и экспертов в области кибербезопасности. Центральной темой обсуждения стала защита граждан от цифрового мошенничества и выработка системных решений в условиях стремительной цифровизации.

Одним из ключевых спикеров форума выступил заместитель Председателя Мажилиса, член фракции партии AMANAT Альберт Рау. В своём выступлении он сделал акцент на необходимости консолидации усилий государства, бизнеса и общества в борьбе с кибер-угрозами.

По словам Альберта Рау, несмотря на уже предпринимаемые меры, масштабы цифрового мошенничества продолжают расти, что требует не только оперативных решений, но и системной работы на всех уровнях.

«Мы активно ведём информационно-разъяснительную работу, задействуя ресурсы партии и региональные филиалы. Однако факты мошенничества продолжают иметь место. Поэтому наряду с просветительской деятельностью крайне важно совершенствовать законодательство», – отметил спикер.

Рау подчеркнул, что партия «AMANAT» и её парламентская фракция выступают инициаторами изменений, направленных на усиление борьбы с цифровыми преступлениями. В частности, речь идёт о разработке новых правовых механизмов, способных оперативно реагировать на evolving схемы мошенничества.

Особое внимание, по его мнению, должно уделяться профилактике и повышению цифровой грамотности населения. В этом контексте важную роль играет партийный проект «Цифрлық қоғам», нацеленный на формирование устойчивых навыков безопасного поведения в цифровой среде.

Форум также стал площадкой для широкого экспертного диалога. В его работе приняли участие представители министерств внутренних дел, искусственного интеллекта и цифрового развития, юстиции, органов прокуратуры, топ-менеджеры банков, представители финтех-компаний, регулирующих органов, а также эксперты в сфере кибербезопасности. Обсуждались вопросы внедрения антифрод-технологий, повышения устойчивости к кибератакам и развития межотраслевого взаимодействия.

Как отметили участники встречи, цифровое мошенничество уже давно вышло за рамки локальной проблемы, став глобальным вызовом. В этих условиях только комплексный подход и скоординированные действия всех заинтересованных сторон способны обеспечить реальную защиту граждан.

Именно на этом, как подчеркнул Альберт Рау, сегодня необходимо сосредоточить основные усилия: «Масштаб проблемы крайне велик, и справиться с ней можно только при участии всего общества».

