История Галины Алексеевны Голубенко – это история целой эпохи, в которой переплелись судьбы депортированных немцев, становление независимого Казахстана, развитие социальной защиты населения и активная общественная деятельность во благо людей. На протяжении всей своей жизни она остается человеком, для которого помощь другим, ответственность перед обществом и любовь к своей семье являются главными жизненными ценностями.

Галина Алексеевна Голубенко родилась в 1950 году. Получив высшее образование по специальности инженер-технолог, она связала свою жизнь с работой в социальной сфере и более 40 лет посвятила системе социальной защиты населения, а после выхода на пенсию продолжила активную общественную и волонтёрскую деятельность.

Семейная история Галины Алексеевны тесно связана с трагическими событиями XX века. Её мама, Эмилия Андреевна Магель, родилась в 1920 году. До начала войны она жила вместе со своими родными в Саратовской области. До сих пор в семье хранятся фотографии, архивные справки и аттестат Эмилии Андреевны, подтверждающий, что в 1939 году она получила специальность бухгалтера-инспектора сберегательных касс.

Однако мирная жизнь была разрушена в 1941 году, когда немецкое население Поволжья подверглось депортации. Вместе с родителями Эмилия Андреевна была отправлена в Казахстан, в Бородулихинский район на станцию Бель-Агач. Здесь им пришлось начинать жизнь заново, преодолевая многочисленные трудности спецпоселения. Сама Галина Алексеевна, её сестра и мама находились на учёте до 1956 года. Несмотря на тяжёлые условия, семья сумела сохранить трудолюбие, достоинство и веру в лучшее будущее.

С детства Галина Алексеевна отличалась активностью и лидерскими качествами. Она принимала участие в школьных мероприятиях, общественной жизни и всегда стремилась быть полезной людям.

После окончания университета она начала трудовую деятельность в системе занятости населения. Этот период совпал с непростыми экономическими преобразованиями, когда Казахстан создавал собственную систему социальной поддержки граждан. Особое значение для профессионального становления имела стажировка в Германии в 1994 году. Там Галина Алексеевна познакомилась с современными подходами к социальной работе, реабилитации людей с инвалидностью и программами профессиональной переподготовки.

«Особенно понравился опыт, когда люди с ограниченными возможностями сами обучались ремонту инвалидных колясок. Подобные направления мы старались развивать и у нас. Большое внимание уделялось переподготовке людей, оставшихся без работы. В девяностые годы закрывались предприятия, и тысячи безработных нуждались в поддержке. Мы старались помочь каждому», – вспоминает Галина Алексеевна.

За годы работы она участвовала в решении множества социальных вопросов. В период масштабных сокращений на предприятиях специалисты службы занятости помогали людям встать на учёт, пройти обучение новым профессиям и найти работу.

Особое внимание уделялось пенсионерам, одиноким пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Работая директором Центра занятости населения Семипалатинска, Галина Алексеевна активно занималась вопросами трудоустройства инвалидов. По её данным, в городе проживало более полутора тысяч инвалидов III группы, большинство из которых испытывали трудности с поиском работы. По инициативе специалистов Центра занятости проводились круглые столы, разрабатывались программы трудовой реабилитации, создавались базы данных вакансий, организовывались курсы обучения и взаимодействие с работодателями. Галина Алексеевна подчёркивала важность сотрудничества государства и неправительственных организаций в вопросах социальной поддержки населения. Благодаря совместной работе общественных объединений и государственных структур удалось расширить возможности трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

После завершения государственной службы Галина Алексеевна продолжила активную деятельность в неправительственном секторе. На протяжении пяти лет она работала в НПО «Центр творчества детей и молодёжи «Исток».

Одним из наиболее успешных стал проект «Вовлечение молодёжи в вопросы сохранения биоразнообразия Восточно-Казахстанской области на примере работы со школьными лесничествами», который был реализован при финансовой поддержке Федеративной Республики Германия и был направлен на формирование экологической культуры у подрастающего поколения, развитие бережного отношения к природе и вовлечение школьников в практическую природоохранную деятельность. В рамках проекта участники не только получали теоретические знания, но и принимали активное участие в работе школьных лесничеств, изучали вопросы сохранения лесных экосистем и биоразнообразия региона. Были созданы десять школьных лесничеств, организовывались творческие конкурсы. Особое внимание уделялось сбору и сохранению народных традиций, связанных с природой и бережным отношением к окружающему миру. По итогам этой работы была выпущена книга «Традиционные лесные знания жителей, проживающих в лесостепной зоне Прииртышья Восточно-Казахстанской области».

На протяжении всей жизни Галина Алексеевна занимается волонтёрской деятельностью. В рамках проекта «Жеңіс – Победа» организовывались встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, проводились культурно-массовые мероприятия и вручение подарков ко Дню Победы. Особое место занимает движение «Серебряные волонтёры». Вместе с единомышленниками Галина Алексеевна участвует в экологических акциях по очистке городской набережной, помогает приюту для животных «Четыре лапы», организует сбор школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей и поддерживает множество благотворительных инициатив.

Сегодня Галина Алексеевна находится на заслуженном отдыхе, однако её энергия и активность продолжают вдохновлять окружающих. Она член комиссии по социальным и вопросам здравоохранения Областного совета ветеранов области Абай, активистка областного общественного объединения немцев «Возрождение». Регулярно посещает занятия клуба скандинавской ходьбы, участвует во встречах клуба сеньоров и в общественной жизни города. Для Галины Алексеевны возраст никогда не был препятствием для новых инициатив, общения и помощи людям.

Мария Горбачева

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