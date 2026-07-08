В Павлодарском областном Совете ветеранов состоялось первое заседание филиала республиканского общественного объединения «Казахстанский союз ветеранов спорта», юридически зарегистрированного 10 июня нынешнего года. Заседание прошло под председательством инициатора и руководителя проекта Талгата Фаридовича Мамашева при участии председателя РОО «Казахстанский союз ветеранов спорта» Ильсияра Баймухаметовича Канагатова.

Событием стала церемония принятия в члены РОО «Казахстанский союз ветеранов спорта» заслуженных спортсменов и тренеров нашей области. Среди них – Марина Владимировна Шнайдер, многократная чемпионка Азии, выигравшая на Филиппинах (2023 г.) и в Индии (2025 г.) четыре золотые медали, многократная чемпионка РК в категории Masters по лёгкой атлетике.

– Мне довелось защищать честь нашей республики в городе Кларк-Сити (Филиппины), в Ченнае (Индия). Езжу на соревнования и по Казахстану, – говорит Марина. – Я действующая чемпионка РК в своей возрастной категории с 2021 года. Есть рекорды: 2021 г. – на 800 метров в категории 45-49 лет, 2024 г. – на 800 м (50-54 года). Также установлены рекорды на дистанции 1 500 метров.

– Родилась я в Качирском районе, в селе Трофимовка. Там же окончила школу. И мама, и папа были людьми спортивного склада. И это же привили нам с сестрой, – рассказывает Марина. – Спорт в моей жизни был всегда. Занималась им с удовольствием: и бегала, и в волейбол играла, и на лыжах каталась. Выступала за экибастузскую ГРЭС, где работала. После 45 лет меня судьба свела с Виктором Николаевичем Бондарем. Это тренер с большой буквы, истинный наставник, который подготовил трёх мастеров спорта международного класса, 15 мастеров спорта Казахстана, более 35 кандидатов в мастера спорта РК по летнему Президентскому многоборью.

Сейчас Марина Шнайдер работает лаборантом химического анализа на павлодарском алюминиевом заводе и выступает за него.

– Уже в 48 лет, когда дети выросли, занялась лёгкой атлетикой. Бегаю все дистанции, – делится Марина Владимировна.

Считает, что в спорте всё ей подвластно, кроме шахмат.

– Наверное, в силу моей неусидчивости и подвижности, – шутит спортсменка.

О том, что в этой хрупкой женщине огромная сила воли, свидетельствует режим её жизни. Отработав ежедневную смену, она спешит на двухчасовые вечерние тренировки.

– Летом проще, сложнее в зимний период. Манежа, можно сказать, у нас нет. Он работает четыре раза в неделю до половины шестого. Поэтому я не успеваю. Хотелось бы, чтобы он был доступен всегда.

Марина Владимировна вырастила и воспитала двух сыновей (21 и 24 года). Оба отслужили в армии. Младший учится в университете. Старший – менеджер.

– Дети всегда меня поддерживают. Мама очень волнуется. Её наставления трогательны – «не геройствуй», «не надо бить никаких рекордов», «думай о детях»… Потому первыми делом, пробежав марафон, звоню ей, что всё в порядке, – улыбается Марина.

Присутствующий на первом заседании филиала РОО «Казахстанский союз ветеранов спорта» заместитель председателя областного Совета ветеранов Сейсембай Калижанович Жетпысбаев обратился к собравшимся со словами:

– В нашем регионе проживает 126 тысяч ветеранов, в Павлодаре – 65 тысяч. Мы обращаемся к вам: «Вышли на пенсию, не сидите дома! Будьте активны! Все, что достигли, передавайте молодёжи». При Совете более 8 лет успешно функционирует постоянная комиссия по развитию физической культуры и спорта, создан Союз ветеранов спорта. «В единстве – наша сила», – так говорит наш Президент Касым-Жомарт Токаев.

Людмила Бевз

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