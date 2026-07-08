Театральные студии Костанайской области становятся для детей и подростков не только пространством для творческого самовыражения, но и важной школой личностного развития. Здесь ребята учатся работать в команде, понимать себя и окружающих, развивают эмоциональный интеллект, уверенность в себе и коммуникативные навыки. Как занятия театром помогают подросткам взрослеть – в нашем материале.

«Не играй». Эту фразу подростки слышат почти на каждой репетиции театрального коллектива «Мечта» школы-гимназии № 18 Костаная. Сначала она кажется странной. Но постепенно становится понятно: речь здесь совсем не о театре.

Многие годы руководитель коллектива Александр Лиопа был главным режиссёром Костанайского областного русского драматического театра. Сегодня он работает с подростками и повторяет одно и то же: «Не играй». Можно идеально выучить текст, красиво говорить и точно знать, куда сделать шаг. Но если не понимаешь своего героя, зритель всё равно почувствует это. Чтобы сыграть человека, нужно попытаться понять, чего он боится, о чём мечтает и почему однажды сказал именно эти слова. Даже если персонаж неприятен, его нельзя сначала судить – его нужно сначала понять. Эта привычка постепенно выходит далеко за пределы сцены.

Психолог и руководитель театрального кружка физико-математического лицея Александра Кампова говорит, что на репетициях подростки анализируют не только пьесы.

«Когда мы на кружке разбираем отрывки из произведений, мы ведь исследуем жизнь. Ребята учатся видеть причинно-следственные связи: почему герой поступил именно так? Что им двигало? Любовь, страх, гордость? К чему это привело? Через этот анализ характеров и поступков у них формируется понимание чужих и своих собственных эмоций. Это позволяет выйти из черно-белого мышления и увидеть сложность характеров и ситуаций, их оттенки».

А ещё подростки учатся управлять своими эмоциями. «Терапевтичными являются моменты, когда они осознают схожесть своих переживаний с переживаниями героев, видят их путь, преодоления и могут сделать для себя ценные выводы. Параллельно развиваются навыки коммуникации, эмоциональный интеллект, чувство вкуса, креативность, умение слышать партнера и работать в команде. Расширяется активный словарный запас. В общем, это своего рода терапия и обучение творчеством».

Для участников театра самые важные воспоминания тоже оказываются не о спектаклях. Полина Гаус из театральной студии «Разные» вспоминает чувство партнёрства на сцене, когда отвечаешь «за себя и за Сашку», долгие разговоры ночью в плацкарте после фестивалей, совместные походы в театр и спектакли независимого театра «Артишок» в Алматы. «Думаю, любовь к театру – это то, что останется с нами даже тогда, когда мы станем взрослыми и разъедемся по разным городам».

А это мнение участницы театрального коллектива «Мечта» Данары: «Театр даёт возможность встретить людей, на которых хочется равняться. Здесь воспитывается душа. Здесь рядом оказываются те, кто помогает тебе стать собой».

Многие приходят в театр, чтобы научиться играть, и остаются, потому что учатся понимать людей.

Маргарита Бек

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