Чемпионат мира по футболу обозреватели задолго до старта подавали со словом «впервые». На 48 стран-участниц — три страны-хозяйки из другого полушария: США, Мексика, Канада. Новичков – пруд пруди. Среди них – «малышка» Кюрасао, которая забила исторический гол сборной ФРГ, правда, в свои ворота пропустила 7 мячей.

Об участии Германии в чемпионате отзывались с прямо противоположных позиций. Например, 11 июня ВВС, оценивая шансы футбольных грандов, открытым текстом заявила, что «Германия все еще продолжает искать себя, новых талантов на удивление мало». А как со «старыми» талантами? Газета «Коммерсантъ» 10 июня озаглавила обзор — «Квартетный вопрос». В каждой группе – 4 команды, квартет. Германия — в группе Е, ее соперники — сборные Кот-д’Ивуара; Эквадора; Кюрасао. У сборной ФРГ место в рейтинге FIFA – 10-е, у Кюрасао – 82-е. Германия – «большой фаворит» в группе Е.

«Коммерсантъ» посвятил группе статью «Оборона против немцев». Якобы в футбольном мире к ЧМ – 2026 заготовили шутку «Как бы ни старались немцы в Северной Америке, выступить хуже, чем на двух предшествующих ЧМ – в России и в Катаре — у нее не получится». У шуточки подоплека простая: в 2018-м и в 2022-м годах немцы не вышли из группы, хуже не бывает.

И все-таки сборную ФРГ те же самые авторы называют «футбольным монстром» и делают акцент на кадровые и «стилистические» перестройки в сборной – на север Америки «монстр» прибыл с главным дебютантом – его зовут Юлиан Нагельсман. Ему, главному тренеру, 38 лет. Основной вратарь команды Мануэль Нойер, с приставкой к этому амплуа «выдающийся голкипер», старше главного тренера (большая редкость в футболе).

О возрасте Нагельсмана и годах Нойера разговоров сейчас хватает, правда, нашли еще кого-то постарше в какой-то из 48 команд. И молодой главный тренер и возрастной главный вратарь – риски? Конечно! У каждой команды – свои риски. У каждого тренера и у каждого игрока – свои. Иначе зачем футбол? Чемпионат мира? И миллионы жадных до сенсаций болельщиков?

Пора свершить?

Приведу одну из самых позитивных цитат в отношении немецкой сборной:

«Они и правда жутко интригуют своим потенциалом, который вообще-то может оказаться таким, что впору мечтать о выдающихся свершениях».

Слова из той же статьи «Оборона против немцев» опубликованы 28 мая. А вечером 14 июня, когда пишутся эти строки, в первом матче в группе Е сборная забила 7 голов в ворота Кюрасао. И не надо думать, что это было совсем легко.

https://www.fifa.com/en/match-centre/match/17/285023/289273/400021464

Сборную маленькой карибской страны возглавляет легендарный Дик Адвокат, нидерландский специалист. Если счет в матче открыл на 6-й минуте Феликс Нмеча, то следующий мяч влетел в ворота Германии – Леандро Комененсия «вернул интригу в игру», заметили комментаторы. По крайней мере, бурю эмоций гол Кюрасао трибунам обеспечил. К слову, мы в Германии смотрели матч на казахстанском канале. Как ни странно, больше нигде трансляцию не нашли.

Где и когда

14 июня матч в группе Е принимал город Хьюстон (США).

20 июня в Торонто (Канада) наш фаворит играет со сборной Кот-д’Ивуара

25 июня в Нью-Йорке (США) с Эквадором.

Прогнозы на эти три матча – в пользу Германии. После группы – специалисты Германии гарантируют, что этот этап будет красиво пройден, — с 28 июня начнется плей-офф. По словам эксперта от болельщиков Всеволода Болгердта, тогда и пойдет супер-чемпионат: „Грандов соединили с «малыми рейтингами», чтобы после того, как те отсеются, красиво поиграть и поболеть“.

Тем временем букмекеры не обещают сборной Германии места в финале ЧМ. Пока это 5-7 место по шансам на победу.

Людмила Фефелова

Источник фото: https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/articles/matchday-4-round-up-review-highlights

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