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Что общего между учебной аудиторией и современным машиностроительным предприятием? На первый взгляд, немного. Но именно на стыке теории и практики сегодня рождается новый подход к подготовке специалистов, который меняет привычное представление о профессиональном образовании.

В Петропавловске на сборочном предприятии сельскохозяйственной техники ТОО «СТ ЭСЭМБЛИ» уже второй год действует программа дуального обучения. Главное здесь — это простая идея: студенты не ждут получения диплома, чтобы оказаться на производстве, они становятся частью процесса уже во время учебы.

Схема выглядит так: около 40 процентов времени занимает обучение в колледже, остальные 60 процентов — практика непосредственно на предприятии. Так знания сразу проходят проверку реальностью. Будущие специалисты не просто изучают, как все устроено, а работают с оборудованием, которое используется на производстве, каждый день.

Проект объединил сразу нескольких партнеров. Немецкая компания CLAAS обеспечивает экспертную поддержку программы, Высший Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж отвечает за теоретическую подготовку, ТОО «СТ ЭСЭМБЛИ» предоставляет производственную площадку для обучения, а Национальная палата предпринимателей Казахстана сопровождает проект организационно и документально.

Подготовка к запуску программы потребовала серьезных вложений. В колледже был открыт специализированный учебный класс, а на заводе — собственный учебный центр со станками и оборудованием. Общий объем инвестиций составил около 85 миллионов тенге.

Попасть в программу непросто. Кандидаты проходят строгий отбор: от оценки успеваемости и тестирования до практических заданий и собеседования. В первой группе место получили восемь студентов специальности «механизация сельского хозяйства», показавшие лучшие результаты. Каждый из них заключил договор с колледжем и предприятием, а также получает стипендию и дополнительные выплаты по программе дуального образования.

За время обучения молодые люди осваивают сразу несколько квалификаций: слесаря-ремонтника, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства и техника-механика. Такой набор компетенций значительно расширяет профессиональные перспективы выпускников.

Выигрывают все: студенты приходят на рынок труда уже подготовленными, предприятие формирует кадровый резерв из специалистов, знакомых с технологическими процессами завода, а колледж постоянно обновляет содержание обучения, сохраняя связь с требованиями отрасли.

На предприятии подчеркивают: задача программы не ограничивается подготовкой кадров исключительно для собственного производства.

Как отмечает генеральный директор ТОО «СТ ЭСЭМБЛИ» Сергей Жолик, количество студентов, участвующих в программе, может и не совпадать с текущей потребностью в специалистах. Однако это не означает, что выпускники останутся без работы, ведь возможности для трудоустройства выходят за рамки одного завода.

— Помимо «СТ ЭСЭМБЛИ», в проекте участвует и компания СТ AGRO — эксклюзивный импортер техники CLAAS и HORSCH в Казахстане, где также заинтересованы в молодых специалистах. Кроме того, партнером проекта является завод REIMANN в Петропавловске, — отметил Сергей Жолик.

Сердце программы находится в учебном центре. Здесь со студентами ежедневно работает тренер дуального обучения Вячеслав Уткин. Именно он сопровождает ребят на протяжении практической подготовки и помогает им осваивать профессию шаг за шагом.

— Здесь для каждого студента организовано собственное рабочее место. Они учатся опиловке, пайке, сверлению, гибке и резке металла, а также участвуют в создании деталей для миниатюрной копии комбайна, — говорит Вячеслав Уткин.

Постепенно это место становится для ребят первой настоящей профессиональной территорией. Возможно, именно за такими проектами — будущее профессионального образования: когда диплом становится не началом знакомства с профессией, а подтверждением уже накопленного опыта.

Первый выпуск программы ожидается в июне 2027 года.

Работать по-немецки

Сегодня на заводе CLAAS работают и молодые специалисты, которые пришли сюда уже после получения образования.

Среди них — Егор Окс, техник-технолог предприятия.

Егор — этнический немец, владеющий немецким языком на уровне B2. Свой путь к языку он начал на курсах от регионального общества немцев «Возрождение» в Петропавловске, а затем продолжил занятия с частным преподавателем.

«Иногда кажется, что работаешь в маленькой Германии, — улыбается Егор. — Здесь чувствуется дисциплина, ответственность, внимание к качеству. И требования к работе очень понятные. Что в Германии, что здесь, в Петропавловске, коллеги ждут от тебя одного: чтобы за тобой не пришлось ничего переделывать. Я стараюсь этому соответствовать».

По мнению Егора, именно такой подход помогает молодым специалистам профессионально расти: когда качество становится не формальностью, а ежедневным принципом работы. В этом смысле дуальное обучение и производственная культура предприятия преследуют одну цель — воспитать специалистов, для которых профессионализм измеряется отношением к делу.

Евгения Шоль

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