Литературное общество немцев из России стало лауреатом престижной премии Georg-Dehio-Kulturpreis 2026 в номинации Förderpreis. Эта награда присуждается за вклад в сохранение культурного наследия и развитие межкультурного диалога. Впервые за более чем двадцатилетнюю историю премии её обладателем стала организация российских немцев. О том, что стоит за этим признанием, как менялась работа общества на протяжении десятилетий и какую роль литература играет в сохранении исторической памяти, мы поговорили с председателем ЛИТО Артуром Беппле.

— Артур, прежде всего поздравляю Литературное общество немцев из России с получением премии Georg-Dehio-Kulturpreis 2026 (Förderpreis). Награда стала признанием многолетней деятельности общества. Могли бы Вы подробнее рассказать, за какие именно проекты, инициативы и направления работы была присуждена эта премия?

— В первую очередь за то, что наше литобщество уже более 30 лет занимается поддержкой авторов, которые делают первые шаги в творчестве. Жюри этого гранта обосновало свое решение так: эта премия «отмечает уже более чем 30-летнюю приверженность поддержке писателей, которые приехали в Германию в качестве поздних переселенцев из государств бывшего Советского Союза. При этом литературное объединение также поддерживает молодые голоса второго и третьего поколений поздних переселенцев и поощряет их к уверенному развитию своих литературных способностей. Посредством публичных чтений, публикаций, семинаров и содействия молодым авторам оно создаёт устойчивые структуры для литературного творчества и тем самым делает литературу российских немцев более заметной…» Стоит отметить, что ЛИТО — первая из всех российско-немецких инициатив и организаций, получивших эту премию за более чем 20 лет своего существования. Мы особенно рады этому.

— Как за эти годы менялись миссия и основные направления деятельности общества? Какие достижения и проекты Вы считаете особенно значимыми?

— В наших альманахах и антологиях публиковались многие состоявшиеся и одновременно известные авторы, такие как, например, Элеонора Хуммель, Элла Цайс, Элли Унру, Андреас А. Петерс, Ира Петер, Артур Вайгандт, Мелитта Л. Рот и многие другие. Наши цели с самого начала остаются теми же: налаживание связей, поиск новых талантов и их поддержка. Разумеется, в пределах наших возможностей, ведь мы работаем на общественных началах.

Если говорить об успехах, то одним из первых в годы моего руководства обществом стал Культурный грант земли Баден-Вюртемберг для российских немцев (2014). Вскоре после этого нам удалось убедить редакцию немецкого литературного журнала „RHEIN!“ посвятить нашей литературе целый выпуск (№ 13). И, конечно, мы всегда особенно благодарны, когда с помощью различных партнёрских организаций, как, например, Центр культуры BKDR, нам удаётся попасть на Лейпцигскую или Франкфуртскую книжную ярмарку, чтобы представить там наших нынешних авторов и их недавно вышедшие книги.

Для нас важно, чтобы они общались между собой и поддерживали друг друга. Один-два раза в год мы стараемся проводить авторские семинары. В ходе такого обмена рождаются свежие импульсы и идеи для новых рассказов и книг.

— Какие направления литературной деятельности вы поддерживаете? Есть ли среди них приоритетные, которые отражают ваши стратегические цели?

— Прежде всего мы никому не указываем, в каком жанре следует писать. Однако, для нас важно сохранять память о нашей истории и происхождении и тем самым вносить значительный вклад в то, чтобы наша история стала известна здесь. Обмен этими знаниями с немецким обществом способствует лучшему взаимопониманию между иммигрантами и людьми, родившимися в Германии, и помогает преодолеть предрассудки. В конечном счете, нас не волнуют особо средства, литературные жанры и стратегии, используемые для достижения этой цели.

— Как ваша деятельность влияет на развитие литературы в Баварии? В чём заключается вклад организации в культурную жизнь Германии в целом?

— В Баварии у нас есть очень близкий и надежный партнер по сотрудничеству — Баварский культрный центр (BKDR), который активно поддерживал нас, особенно в течение последних шести-семи лет. Мы очень благодарны за эту возможность, и особенно директору BKDR Вальдемару Айзенбрауну, который всегда внимательно выслушивает наши проблемы. Наше влияние на русско-немецкую литературную сцену, в частности, в Баварии, ограничено, за исключением того, что у нас больше возможностей проводить публичные чтения. Организованные нами мероприятия, будь то на книжной ярмарке или где-либо еще, неоднократно показывали, что у людей в Германии до сих пор лишь смутное, а то и полностью искаженное представление о немцах-переселенцах. Иными словами, наша цель состоит не в том, чтобы оказывать влияние на какую-либо конкретную культурную сцену, а прежде всего в том, чтобы содействовать образованию, передаче знаний и диалогу.

— Как, на Ваш взгляд, получение премии литобществом немцев из России может отразиться на имидже организации? Можно ли надеяться после получения награды на повышение узнаваемости литературы российских немцев?

— Да, имидж и осведомленность общественности, безусловно, улучшатся. Однако я сомневаюсь, что наши авторы и их произведения добьются большего долгосрочного признания исключительно благодаря этой культурной премии. Литературная жизнь развивается очень быстро.

— Как Вы видите роль литературных премий в современном мире? Считаете ли Вы, что они способствуют развитию литературы и формированию литературного ландшафта?

— Литературные премии действительно задают направление, поскольку они необходимы для некоторых авторов, особенно для тех, кто зарабатывает на жизнь литературой. Если известные премии присуждаются в первую очередь за определенные темы, стили и жанры книг, то авторы, стремящиеся получить такую желанную награду, будут стараться создавать соответствующие произведения и представлять их жюри. Таким образом, премии в определенной степени влияют на литературное развитие и формирование вкуса. Однако, являются ли эти влияния положительными, станет ясно только задним числом.

— Большое спасибо за интервью.

Беседу вела Надежда Рунде.

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