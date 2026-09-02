Катарина Шмеер. Памяти актрисы, режиссёра, драматурга и педагога Немецкого театра Казахстана

Theater – unser Lebensziel, Ein treuer Klang, ein edles Spiel. Wo wir das Licht der Ahnen tragen, In hellen wie in dunklen Tagen.

Katharina Schmeer, „Theater-Hymne“

Есть художники, чья биография заканчивается вместе с их жизнью. Остаются роли, фотографии, старые программки, несколько строк в театральной энциклопедии.

А есть художники, присутствие которых продолжается в других людях. В учениках. В спектаклях. В интонациях. В однажды произнесённых словах. В памяти театра.

Катарина Шмеер была именно таким человеком.

Её судьбу невозможно отделить от истории Немецкого театра Казахстана. Она принадлежала к поколению артистов, для которого рождение собственного театра означало возвращение к культуре, языку и исторической памяти.

Для российских немцев конца 1970-х — начала 1980-х годов появление этой сцены имело особое значение. После десятилетий, когда национальная культурная жизнь существовала в совершенно иных условиях, немецкая речь вновь зазвучала со сцены, появилась национальная драматургия, возникло пространство встречи культуры, памяти и Театра.

26 декабря 1980 года в Темиртау открылся Республиканский немецкий драматический театр. Со временем он переехал в Алма-Ату и пережил вместе со своими артистами всё, что принесла следующая эпоха: распад Советского Союза, массовый отъезд российских немцев, потерю значительной части ансамбля и зрителя, многолетние поиски собственного художественного лица.

И всё-таки театр выжил. Сегодня он продолжает существовать в Алматы. И потому особенно важно помнить тех, кто создавал его художественную традицию. Одно из этих имён — Катарина Шмеер.

Москва. Начало

Катарина принадлежала к знаменитой немецкой студии Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина при Малом театре в Москве.

Для молодых российских немцев эта московская школа означала значительно больше, чем актёрское образование. Здесь формировалось поколение, которому предстояло создавать будущий Немецкий театр.

Катарина получила прекрасную русскую театральную школу — школу психологического театра, требовательного отношения к слову, роли, партнёру. Но очень скоро стало понятно, что рамки только актёрской профессии для неё слишком тесны. Её интересовала режиссура. Её интересовало, как рождается Театр целиком.

Именно в Казахстане начались её первые серьёзные режиссёрские поиски. Вольфганг Бауэр — Magic Afternoon.

Франц Ксавер Крёц — Wunschkonzert.

Жан-Поль Сартр — Geschlossene Gesellschaft.

Сегодня, спустя десятилетия, эти названия особенно интересно поставить рядом. Уже в выборе материала виден человек, которого интересовал современный европейский театр, одиночество человека, столкновение характеров, жестокость повседневности, абсурд человеческих отношений. Катарина искала собственный режиссёрский язык. А Театр становился её домом.

Театр был для неё больше, чем профессией

Мы привыкли измерять театральную биографию сезонами, ролями, постановками, должностями.

С Катариной это плохо работает. Она могла покинуть город — и продолжать жить его театром. Могла находиться за тысячи километров — и знать, что происходит с людьми, с которыми когда-то репетировала. Могла через годы снова появиться там, где, казалось бы, завершилась определённая глава её жизни.

Поэтому, оглядываясь сегодня на её путь, я всё чаще думаю о ней как о мосте. Между людьми. Между поколениями. Между Казахстаном, Россией и Германией. Между театрами, которых уже нет, и театрами, которые продолжают жить.

Одним из людей, через которых этот мост соединяет прошлое и сегодняшний день, стала Наташа Дубс (Natascha Dubs). Когда-то Наташа была ученицей Катарины. Молодая девушка из Караганды, пришедшая в актёрскую профессию из хореографии, занималась у неё актёрским мастерством. И сама Наташа до сегодняшнего дня считает Катарину одним из своих учителей.

Прошли годы. Ученица стала актрисой. Затем режиссёром. Сегодня Наташа Дубс — один из тех людей, с которыми непосредственно связано художественное настоящее Немецкого театра Казахстана. И для меня эта линия — учитель и ученик — значительно важнее любой официальной хронологии. Потому что именно так Театр передаёт себя дальше.

Не зданиями.

Не приказами.

Не должностями.

От человека к человеку.

Калининград

Наши собственные дороги с Катариной после Казахстана разошлись — чтобы спустя годы снова встретиться. В 1990-е годы я пригласил её в Калининград, в созданный нами Немецкий театр. И началась новая большая глава.

Здесь Катарина была актрисой, режиссёром, драматургом. Здесь возникали новые спектакли, новые тексты, новые замыслы. Здесь мы снова пытались ответить на тот же вопрос, который сопровождал немецкий театр российских немцев на протяжении десятилетий: что такое национальный театр сегодня?

Достаточно ли играть на немецком языке, чтобы называться немецким театром? Для меня ответ всегда был однозначным: нет. Национальный театр начинается там, где на сцену приходит собственная историческая память, собственная драматургия, собственная музыка, собственный культурный опыт — и вступает в живой разговор с мировой культурой. Катарина понимала это очень глубоко.

Именно в Калининграде появилась одна из её пьес — «Старуха» (Die Greisin). Тогда я играл в этом спектакле как актёр. Я ещё не мог знать, что спустя четверть века этот текст приобретёт для нас совершенно иной смысл.

Её собственная драматургия продолжала развиваться и позднее. Одним из произведений этого пути стал «Свет звезды» (Das Licht des Sterns) — пьеса, для которой родился и её «Аккорд любви».

Возвращение

Катарина снова и снова возвращалась в Казахстан. Она возвращалась в Казахстан, чтобы создавать Театр — ставить спектакли, преподавать, передавать молодым артистам своё мастерство и продолжать дело, которому оставалась верна всю жизнь. В 2006 году в Немецком театре Алматы она поставила спектакль по пьесе Александра Володина Detektive der Steinzeit.

Особенно дорого сегодня читать сохранившееся свидетельство Булата Атабаева. Он говорил тогда о способности Катарины превратить актёрский состав в настоящий ансамбль, поднять художественный уровень театра. Это было сказано не сегодня, когда Катарины уже нет.

Это было сказано тогда, в момент её живого присутствия в театре. И это существенно.

В её биографии этого периода вновь появляются режиссура, педагогика, работа с немецкой сценической речью, сотрудничество с молодыми артистами.

Казахстан оставался частью её творческой судьбы до конца жизни.

Менялись страны.

Менялись города.

Менялись театральные поколения. Но эта нить оставалась.

Театр памяти

Сегодня Катарины нет с нами. Но мне совершенно не хочется, чтобы разговор о ней закончился словами «светлая память». Для художника этого мало. Память должна действовать. Из этой мысли родилась идея, которую мы называем: Theater der Erinnerung — Театр памяти Это не театр скорби. Это живая память, возвращённая на сцену.

Возвращать забытые пьесы и имена. Работать с архивами. Соединять документ и современный театр. Возвращать национальную музыку, слово, движение, фольклор — не как декоративную этнографию, а как часть сегодняшнего художественного языка.

Создавать новые произведения из исторического опыта. Соединять поколения.

Память здесь становится Театром. И первым большим шагом этого Theater der Erinnerung станет возвращение на сцену драматургии самой Катарины.

К 70-летию Катарины

18 сентября 2027 года Катарине Шмеер исполнилось бы 70 лет. К её 70-летию мы готовим возвращение Катарины к зрителю — через её драматургию, стихи, фотографии и память Театра. Центральным проектом Theater der Erinnerung станет новая постановка её «Старухи» на сцене Немецкого театра Казахстана. Есть в этом замысле удивительное театральное движение времени.

Когда-то Катарина написала эту пьесу в Калининграде и сама поставила её. Я играл в том спектакле. Сегодня Калининградского немецкого театра уже физически нет. Но пьеса существует. Память существует. Люди существуют.

Теперь я вернусь к этому тексту уже как режиссёр и поставлю его на сцене Немецкого театра Казахстана. Главную роль — Лизу — сыграет Наташа Дубс, ученица Катарины. После долгого перерыва Наташа вновь выйдет на сцену как актриса.

Когда-то Катарина была её педагогом. Когда-то я сам играл в первой постановке этой пьесы. Теперь ученица и партнёр возвращаются к её тексту уже в другом времени, в другом театральном поколении.

Учитель.

Ученица.

Актёр прежней постановки. Новый спектакль.

Два немецких театра. Две эпохи.

И одна пьеса, которая снова собирает всех вместе. Так Театр побеждает время.

Она знала об этих планах

Особенно дорого мне сегодня сознание того, что все эти замыслы не появились после ухода Катарины. Она о них знала.

Во время нашей последней встречи в Мюнхене я рассказывал ей о будущем спектакле в Алматы. О том, что Лизу в новой постановке «Старухи» сыграет Наташа Дубс. О том, что художником сценографии и костюмов станет Эрика Люст, с которой нас связывает давнее творческое сотрудничество. Катарина радовалась возвращению Эрики в наше общее театральное пространство. Мы говорили и о её семидесятилетии.

Я рассказывал ей о задуманном вечере «Аккорд любви» (Akkord der Liebe) — большом театральном празднике, в котором соединятся музыка, слово, театр, экран, архивные кадры, фрагменты её произведений и голоса людей, прошедших рядом с ней разные периоды жизни.

И тут Катарина снова становилась режиссёром. Она начинала фантазировать: а если сделать так? А если добавить экран? Видео? Соединить разные жанры? Найти неожиданный сценический ход? Тело уже теряло силы. Но глаза художника продолжали гореть.

Мы говорили о выставке, которая должна пройти через всю её театральную жизнь; о стихах, которые необходимо собрать и издать; о большой документальной биографии, работа над которой уже началась и которую теперь предстоит завершить. Она знала обо всём этом.

И потому сегодня для меня особенно важно: мы не придумываем за Катарину её посмертную судьбу. Мы продолжаем разговор, начатый с ней самой.

Театр продолжает свой путь

Когда сегодня я думаю о Катарине, мне всё меньше хочется говорить о ней только в прошедшем времени. Потому что человек Театра существует столько, сколько существует оставленное им движение. В учениках. В ролях. В текстах. В спектаклях. В людях, которые продолжают начатый разговор.

Немецкий театр Казахстана пережил невероятную историю. Он терял здания, артистов, зрителей. Менял города, поколения, художественные направления. Но сохранился. И сегодня перед ним вновь стоит важнейшая задача — соединять современный театральный язык с культурой и исторической памятью народа, ради которого когда-то был создан этот Театр. И в этой истории есть часть жизни Катарины Шмеер. Но есть и обратное: в Катарине навсегда осталась часть этого Театра. Она соединяла нас при жизни.

Сегодня её творчество соединяет нас снова. Калининград и Алматы. Прошлое и будущее. Учителя и ученицу. Память и сцену. И если в Алматы снова поднимется занавес над её «Старухой», для меня это будет означать не возвращение в прошлое. Совсем наоборот. Свет, который Катарина подарила Театру, продолжает свой путь. Und das Theater… weiter wandert…

Виктор Претцер, режиссёр, драматург, исследователь истории немецкого театра, председатель Interbühne Lübeck e.V. Творческая мастерская VIKTOROMANO Фленсбург

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