9 мая в столичном парке «Жерұйық» прошла церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы.

В памятной акции участвовали представители посольств России и Беларуси в Казахстане, сотрудники Русского дома, активисты общественных организаций, а также жители и гости столицы.

Участники церемонии возложили цветы к монументу и почтили память героев минутой молчания. В выступлениях дипломатов подчеркивалось значение исторической памяти о подвиге советских солдат и важность её передачи молодому поколению.

«Необходимо сохранять историческую правду и помнить тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой. Но самое важное – делать правильные выводы из уроков истории. Это то, что должно объединять нас» – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Казахстане Алексей Богданов.

Представитель российской дипмиссии — временный поверенный в делах России в Казахстане Юрий Мельник – также подчеркнул, что подвиг ветеранов навсегда останется примером мужества и единства народов.

«Подвиг поколения Победителей вошел в историю как пример патриотизма и стойкости. Мы должны бережно хранить память о героях Великой Отечественной войны» – добавил он.

Традиционная церемония в Астане ежегодно объединяет дипломатов, общественников и соотечественников, напоминая о важности сохранения памяти о подвиге героев войны.

Валерия Штаудакер

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia