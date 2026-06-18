По итогам состоявшихся переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приняли Совместное заявление, подтвердив намерение сторон и далее укреплять многоплановое сотрудничество.

Главы государств также поприветствовали представителей ведущих немецких компаний, осуществляющих и планирующих реализацию совместных проектов в Узбекистане.

Состоялась также церемония обмена двусторонними документами. Подписаны соглашения в сфере финансового сотрудничества, предусматривающие выделение грантовых средств и льготного финансирования для реализации проектов устойчивого городского развития в Узбекистане.

В присутствии лидеров двух стран дан старт ряду совместных инвестиционных и образовательных проектов.

В их числе – организация крупноузловой сборки автомобилей «Volkswagen» в городе Ташкенте, строительство логистического центра в Андижанской области, производство жидких бытовых моющих средств, подготовка специалистов для железнодорожной отрасли, а также открытие современных экзаменационных центров.

Реализация данных инициатив призвана способствовать расширению промышленной кооперации, развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и дальнейшему укреплению узбекско-германского партнерства.

Источник: https://president.uz/ru/lists/view/9326

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