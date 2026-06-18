В резиденции «Куксарой» состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в узком составе и с участием делегаций.

Были рассмотрены ключевые вопросы дальнейшего развития узбекско-германского сотрудничества, укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Президент Республики Узбекистан особо подчеркнул личный вклад Федерального Президента Германии в последовательное развитие отношений своей страны и Европейского Союза с Узбекистаном и государствами Центральной Азии, а также продвижение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.

С удовлетворением отмечены интенсивный характер двустороннего диалога и высокий уровень контактов между странами. Устойчивую положительную динамику демонстрирует взаимодействие в торгово-инвестиционной сфере. По итогам прошлого года объём взаимной торговли превысил 1,4 миллиарда долларов, с начала текущего года увеличился еще на 5 процентов. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана в 2025 году достиг 2 миллиардов долларов.

Особо подчеркнуто значение состоявшихся в мае в Ташкенте Дней германской экономики и 10-го заседания Германо-Узбекского делового совета. По итогам мероприятий подписан пакет новых инвестиционных и торговых соглашений на сумму свыше 1 миллиарда долларов.

Последовательно укрепляются культурно-гуманитарные связи. Сегодня немецкий язык в Узбекистане изучают более 400 тысяч молодых людей, свыше 2 тысяч студентов проходят обучение в ведущих университетах Германии. В прошлом году впервые состоялся Форум университетов двух стран.

Важным шагом в развитии образовательного сотрудничества стало подписание на прошлой неделе соглашения с консоциумом немецких университетов об открытии в Самарканде Узбекско-Германского университета прикладных наук.

Главы государств подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении кооперации в сферах промышленности, энергетики и «зеленой» экономики, транспорта и логистики, горнодобывающей и текстильной отраслях, фармацевтики, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

Лидеры приветствовали запуск новых совместных проектов и программ в области автомобилестроения, производства бытовой химии, логистики и подготовки квалифицированных кадров. Поддержали проведение в Ташкенте второго Форума университетов и третьего Узбекско-Германского медицинского форума.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, обсудили перспективы взаимодействия в многосторонних форматах, включая платформу «Центральная Азия – Германия».

Выражена уверенность, что нынешний визит Федерального Президента Германии откроет новый этап в развитии узбекско-германских отношений и будет способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки.

Источник: https://president.uz/ru/lists/view/9325

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