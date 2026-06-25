Hanseatic Connect и UZ Trade House Germany договорились о стратегическом сотрудничестве

Гамбургская кадровая компания Hanseatic Connect и UZ Trade House Germany (UZTH), официальный представитель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в Германии, объединяют свои усилия. Основой стало соглашение о намерениях, которое партнёры подписали 18 июня 2026 года в Ташкенте в рамках официального визита федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

В ходе визита Президент вместе с экономической делегацией ознакомился с вопросами привлечения и подготовки узбекских специалистов для их трудоустройства в немецкоязычном пространстве.

Цель стратегического сотрудничества – долгосрочное привлечение, квалификация и трудоустройство рабочих кадров и специалистов из Узбекистана на европейском рынке труда.

Соглашение предусматривает, что UZTH поддерживает гамбургскую кадровую компанию своей сетью контактов в Узбекистане. Hanseatic Connect отвечает за операционную реализацию. Сюда относятся привлечение, квалификация и трудоустройство рабочих кадров и специалистов, сопровождение визовых процедур и процедур признания квалификаций, а также разработка соответствующих языковых и интеграционных концепций.

Управляющий директор UZTH Джонни Бакос: «Узбекистан обладает высоким потенциалом молодых, хорошо образованных и мотивированных людей. Благодаря нашим тесным контактам с государственными учреждениями, отраслевыми объединениями и предприятиями мы создаём прочный фундамент. Вместе с Hanseatic Connect мы выстраиваем надёжную и справедливую мобильность рабочих кадров и специалистов, от которой выигрывают как узбекские работники, так и европейская экономика».

Томас Ависус, управляющий директор Hanseatic Connect: «В партнёрство с UZTH мы привносим наш многолетний опыт в области упорядоченной трудовой миграции. Мы сопровождаем людей комплексно – от квалификации на родине до интеграции в новую рабочую среду».

На начальном этапе сотрудничество сосредоточено на отраслях с высокой потребностью в персонале, таких как гостеприимство (гостиничный и ресторанный бизнес), уход за больными и пожилыми (Pflege) и другие.

Hanseatic Connect – международная кадровая компания, специализирующаяся на привлечении, обучении и квалификации иностранных специалистов для системно значимых отраслей. https://hanseatic-connect.com

UZ Trade House Germany (UZTH) со штаб-квартирой в Берлине выступает официальным представительством Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в Германии. Компания позиционирует себя как стратегический мост между регионом DACH (Германия, Австрия, Швейцария) и Узбекистаном с целью укрепления экономических связей и открытия новых инвестиционных и рыночных возможностей. Портфель услуг UZTH помогает компаниям обоих регионов в успешном выходе на новые рынки. Ключевые компетенции включают профессиональное консультирование при выходе на рынок, объединение компаний и проектов, а также индивидуальные решения в области логистики, транспорта и сертификации. Кроме того, UZTH занимается трудоустройством и интеграцией специалистов и рабочих кадров из Узбекистана на немецкоязычном рынке труда. https://uzth.de.

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia