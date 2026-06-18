По завершении узбекско-германских переговоров на высшем уровне Президенты Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в церемонии посадки дерева.

Дерево, посаженное на Аллее почётных гостей резиденции «Куксарой», станет символом крепнущих уз дружбы, доверия и взаимопонимания между народами Узбекистана и Германии, а также ознаменует начало нового этапа в развитии двусторонних отношений.

Источник: https://president.uz/ru/lists/view/9327

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