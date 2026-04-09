Государственный министр иностранных дел по делам Европы МИД ФРГ и депутат Бундестага Гюнтер Крихбаум в рамках своей поездки по Центральной Азии 7 апреля посетил Казахстанско-Немецкий центр в Астане, где встретился с представителями немецкого сообщества Казахстана, бизнеса и общественных структур. Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан Моника Иверсен, вице-спикер Мажилиса Парламента РК Альберт Рау, депутат Сената Парламента РК Евгений Больгерт, исполнительный директор Фонда «Возрождение» Дмитрий Редлер, Ольга Штейн, заместитель исполнительного директора, а также Андреас Кефер, генеральный директор ТОО «Бёмер Арматура Казахстан» и член Казахстанско-немецкого бизнес-клуба.

Центральными темами обсуждения стали вопросы развития немецкого этноса в Казахстане, роль его представителей в экономике страны и сохранение культурной идентичности. Обсуждение охватило как историческое наследие, так и современные формы сотрудничества между Казахстаном и Германией.

В рамках встречи казахстанская сторона затронула тему недавней конституционной реформы страны, придавая значение правовым преобразованиям для развития инклюзивного общества и укрепления гражданских институтов. При этом важным ориентиром для этого остаются европейские стандарты правового государства.

В своём выступлении Гюнтер Крихбаум подчеркнул устойчивое политическое внимание Берлина к сохранению и развитию немецкого этноса Казахстана и региона в целом. Он отметил, что внутри фракции ХДС/ХСС существует специализированная группа, занимающаяся данной тематикой. Это подразумевает, что обращения и инициативы, связанные с поддержкой немецкого сообщества, находят отклик и на федеральном уровне. При этом германская сторона не скрывает и существующих ограничений: в условиях серьезного давления на бюджет ФРГ, вызванного совокупностью внутренних и внешних обязательств, сохранение действующего уровня поддержки уже само по себе рассматривается как значимый результат.

В свою очередь Евгений Больгерт подробно представил деятельность Общественного фонда «Возрождение» и Союза немецкой молодежи Казахстана, подробно осветил подготовку к Межправительственной комиссии. Отдельное внимание он уделил образовательным инициативам, одна из которых – Казахстанско-Немецкая школа в Астане. В настоящее время проект находится в активной стадии своей реализации. В будущем он откроет новые образовательные возможности для молодежи, укрепит академические связи и создаст новые условия для молодого поколения в казахстанско-германском гуманитарном пространстве.

Существенное место в разговоре заняла и экономическая повестка. Евгений Больгерт подчеркнул, что для самоорганизации немцев важны не только культурные и гуманитарные связи, но и деловые. В частности, в рамках Казахстанско-Германского делового совета и Казахстанско-Немецкого бизнес-клуба, который в настоящее время трансформируется в самостоятельный Союз.

В дальнейшем данное объединение будет вести работу по поддержке наших предпринимателей и станет диалоговой площадкой для налаживания связей между бизнесменами обеих стран.

Важность этих инициатив отметил и Андреас Кефер. Являясь ярким представителем Казахстанско-Немецкого бизнес-клуба, он также состоит и в экономических сообществах Германии. Он подчеркнул важную роль самоорганизации немцев в консолидации предпринимателей Казахстана и Германии.

Эту тему в своем выступлении продолжил и Гюнтер Крихбаум, обративший особое внимание на значение деловых связей и практических сетей взаимодействия для немецкого среднего бизнеса. По его оценке, для компаний, которые рассматривают выход на новые рынки, особенно важны не только официальные данные и институциональная поддержка, но и люди, способные на практике объяснить местные условия, подсказать надежные контакты и снизить барьер недоверия. В этом контексте особую ценность приобретают уже сложившиеся связи между немецким сообществом, бизнесом и организациями, работающими на стыке двух стран.

Крихбаум также дал понять, что готов к прямому взаимодействию по возникающим вопросам, связанным с положением немецкого сообщества и развитием сотрудничества. Такой акцент на прямой коммуникации с Берлином придал встрече дополнительный практический смысл и подчеркнул, что речь шла не только о символической поддержке, но и о возможности дальнейшего продвижения конкретных инициатив.

Для немецкой делегации также была организована экскурсия по Казахстанско-Немецкому центру. Гостям рассказали об истории казахстанских немцев, культурных особенностях сообщества и этапах становления самого центра. Делегации показали, как выстроена повседневная работа учреждения: от языковых курсов и культурных мероприятий для молодежи до более широкой работы с молодым поколением и занятий для пенсионеров в обществе немцев. Эта часть визита позволила наглядно представить не только общественную, но и практическую сторону деятельности центра как пространства, объединяющего разные поколения и поддерживающего живую культурную среду.

Встреча в Казахстанско-Немецком центре показала, что современная германо-казахстанская повестка охватывает не только вопросы исторической памяти и поддержки немецкого меньшинства, но и конкретные проекты в сфере образования, экономики и общественного развития.

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia