Из Казахстана и других бывших «наших» республик приходят вопросы с общим «кодом»: как вы там, в Германии, переживаете энергокризис?

На себя ориентироваться не буду – меня нет в деловом секторе, по которому бьют топливные цены. Он первым принимает удар на себя. А, может быть, правительство? Газеты от 7 апреля, которым датирую и свой обзор, трактуют события в финансовой сфере следующим образом. Bild цитирует депутата от СДПГ Себастиана Ролоффа – он говорит, что «прямо сейчас» надо ввести потолок цен на дизель и бензин и компенсировать часть затрат на поездки в автобусах — на работу и обратно. Если сейчас компенсируют 38 центов на 1 км пути, то поднять эту планку господин Ролофф предлагает до 45 евроцентов на 1 км. За чей счет?

«Призрак» нового налога

«Призрак» налога на сверхприбыль бродит по Германии. Канцлер Фридрих Мерц не разделяет эту инициативу, но это «пока» — такую ремарку дает Bild.

Откуда уверенность? Возможно, сыграет первую скрипку в этом вопросе дефицит бюджета по итогам 2025 года. Об этом 7 апреля написали и Bild, и Deutsche Welle. За один год (сравнение с 2024 г.) дефицит бюджета увеличился на 22,9 млрд. и достиг 127, 3 млрд. евро. Расходы государства увеличились на 6%, а доходы – на 5,2%. Подчеркивается, что в основном не земли, а федеральный бюджет закончил 2025 год с отрицательным сальдо. Тогда как Бавария и Гессен сработали с профицитом бюджета.

Федеральный бюджет финансировал оборонные (в газетах их называют «военными») расходы, инфраструктурные проекты и защиту климата на «долговой основе» за счет привлеченных извне кредитов. В открытых источниках, со ссылкой на Detschestat и Eurostat есть сведения о государственном долге ФРГ – за прошлый год он увеличился на 144 млрд. евро, а в сумме с предыдущими заимствованиями достиг «почти» (так пишут) 2,84 трлн. евро. К ВВП это больше 63%, тогда как Евросоюзом установлен предел 60%.

Пока или надолго?

Пока в супермаркетах можно купить продукты еще по тем ценам, что были до событий в Ормузском проливе. Перед Пасхой в нашем супермаркете некоторые полки имели свободные места — надо полагать, что причиной тому предпраздничный ажиотаж. Так считаю я, полагаясь на большой запас прочности немецкой экономики. Но одна из моих знакомых, самая состоятельная, дерзкая и решительная, вдруг сообщила, что купила две квартиры в другой стране – для нее это запасной аэродром:

— Пока не уезжаю – дети в образовательном процессе. Но думать о будущем надо.

Что ее так настроило? Две компании, с которыми она сотрудничала, обанкротились, и им невозможно найти замену. В этом секторе было шесть предприятий, в рабочем состоянии остались два. Моя знакомая считает, что энергокризис скоро ударит и по продуктовым ценам.

Будет так или нет, резко судить нельзя. Исхожу из «пандемийного» опыта. Были перебои с продуктами, но была и господдержка. Бизнес поддержали особенно хорошо. Но пандемия – явление временное, энергокризис может затянуться. Еврокомиссия продолжает работать над юридическими документами о запрете поставок топлива из России. На момент, когда я заканчиваю обзор, Ормузский пролив еще закрыт, хотя именно сегодня ночью, такие идут обещания из-за океана, пролив не просто откроют, а превратят «в ад» все, что этому препятствует. Между тем, цена дизтоплива в Германии за время написания обзора (плюс-минус 60 минут) выросла с рекордных 2,44 евро за 1 литр до еще более рекордных 2,50 евро. Еще одна новость пришла от соседей: их дети до конца месяца переедут в Парагвай. К этому могу припомнить историю своих родственников, переехавших на Мальту на пмж и давно вернувшихся в Германию.

Людмила Фефелова

