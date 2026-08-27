Основанное немецкими переселенцами-католиками село Мариенбург было одним из крупных немецких поселений Казахстана. После массового переезда этнических немцев в Германию в конце ХХ века оно утратило значительную часть своего наследия. Сегодня Мариенбург остаётся одним из примеров того, как менялась судьба немецких сёл в Казахстане.

История Мариенбурга представляет интерес, поскольку она отражает судьбу многих немецких поселений Казахстана. Такие села были не только местом проживания людей, но и центрами сохранения языка, культуры и традиций немецкой общины. Жители этих поселений старались сохранить свой образ жизни вдали от исторической родины.

Мариенбург был основан в 1909 году как переселенческий участок немецкими католиками, прибывшими из Причерноморья. Поселение развивалось благодаря труду жителей, основными занятиями которых стали земледелие и животноводство. Уже к 1929 году в селе насчитывался 331 двор. Общая земельная площадь составляла 8 886,13 га, что позволяло развивать сельское хозяйство.

Жизнь в поселении была непростой: нехватка воды, удалённость от крупных административных и торговых центров, сложности ведения хозяйства. Несмотря на эти условия, сельчане продолжали обрабатывать землю, выращивать зерновые культуры и заниматься животноводством, постепенно развивая своё село.

В конце 1920-х гг. жители Мариенбурга различались по уровню хозяйственного положения. Во время обследования поселения они были разделены на несколько групп: к беднякам относилось 143 двора (445 человек), к мелким середнякам – 88 дворов (425 чел.), к середнякам – 107 дворов (607 чел.), а к зажиточным и кулакам – 34 двора (209 чел.). Такое разделение отражало различия в размере хозяйства, количестве земли и материальном положении семей.

Несмотря на такое неравенство, общину объединяли традиции и культура. В семьях продолжали говорить на немецком языке, передавали детям семейные истории и сохраняли связь с обычаями предков. Большое значение имела религия, так как основателями села были немецкие католики. Важную роль в жизни жителей играли церковные традиции и праздники: Рождество (Weihnachten), Пасха (Ostern), День святого Мартина (Martinstag) и праздник урожая (Erntedankfest). Такие события объединяли семьи и помогали сохранять культурную память.

Соблюдались и особенности немецкой кухни. На семейных праздниках готовили традиционные блюда: штрудель (Strudel), клёцки (Klöße), блюда из мяса и капусты, домашнюю выпечку. Через кухню, язык и семейные обычаи жители сохраняли связь со своими предками.

Важной частью жизни Мариенбурга была взаимопомощь между жителями. Люди поддерживали друг друга во время сельскохозяйственных работ, строительства домов и важных семейных событий. Такая сплочённость помогала немецкой общине поддерживать свой уклад жизни на протяжении десятилетий.

Судьба села начала меняться в конце ХХ века. После распада Советского Союза многие этнические немцы получили возможность переехать в Германию. Массовый отъезд привёл к сокращению населения и постепенному исчезновению привычной немецкой культурной среды.

Сегодня Мариенбург остаётся важной страницей истории немцев Казахстана, которая показывает, как переселенцы создавали поселения, развивали хозяйство и сохраняли культуру, несмотря на сложные обстоятельства. Память о таких местах помогает сохранить прошлое и понять вклад немецких переселенцев в развитие страны.

Доминика Гизик

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