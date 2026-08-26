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Виртуальный музей немцев Казахстана с 2018 г. ведет работу по сбору и сохранению свидетельств истории. Количество экспонатов, размещенных на сайте wiedergeburt.asia, уже приближается к тысяче. Это прекрасные образцы немецкой культуры, элементы праздничной и религиозной обрядности, описание памятных мест, памятников и многое другое.

Тема депортации немецкого населения пронизывает весь контент музея, включая воспоминания о прошлой жизни в родных местах, а также рассказы о тяжелых годах выживания в Казахстане, о трудармии. В совокупности это бесценные свидетельства прошлого, размещенные в соответствующих разделах сайта. Здесь много фотографий, есть образцы Библий как опоры в суровых испытаниях (ВМНК, раздел 8.1), а также иные характерные предметы, ставшие символическими… Это, например, маленькая супница, которую захватили в депортацию женщины семейства Фрайбергер как «символ уюта, тепла, как несломленный кусочек дома» (ВМНК, 5,7,16). Другой образец печальной памяти – половник для раздачи пайка в трудовом лагере (ВМНК, 5.7.11), который Софья Штиберт привезла как воспоминание о молодости, проведенной за колючей проволокой.

Таких предметов–символов множество, они хорошо демонстрируют историю депортации немцев, ее последствия.

Мы ведем постоянную поисковую работу по сбору новых экспонатов.

В ленте сайта Виртуального музея идет регулярное обновление их изображений с кратким текстовым сопровождением. Ко дню депортации здесь появились разные по форме и содержанию экспонаты и материалы. Это два новых, только что обработанных и размещенных: мемориальная стела памяти немецких женщин и детей в АЛЖИРе от правительства ФРГ; фото подростка Эвальда Дизера, рожденного в 1941 г. в эшелоне, который увозил немцев из Поволжья.

Здесь же опубликованы два фрагмента из документальных свидетельств: «Как фуфайка служила трудармейцу» и рассказ М.Э. Матвеевой (Эшнер) «Как в 1941 году закончилось детство». Первый текст на примере такой обыденной вещи, как фуфайка (иначе – ватник), показывает судьбу 16-летнего немца из Поволжья Александра Бооса. Другой фрагмент взят из интервью Матрены Эшнер, которая маленькой девочкой была депортирована вместе с семьей из Подмосковья в Южно–Казахстанскую область. Позже мать забрали в трудармию, а детство у детей закончилось…

В разделе «Фрагменты» размещены еще два новых документальных материала: «Как местные жители встретили депортированных немцев» и «Как поволжские немцы покидали Сарепту». Помимо них во «Фрагментах» по «говорящим» заголовкам можно найти много фактических свидетельств и интересных рассказов очевидцев из жизни немцев. Для этого, пройдя по ссылке wiedergeburt.asia, достаточно вбить название в поисковик.

Мы всегда рады обратной связи с вами!

Тамара Волкова, кандидат исторических наук, почетный профессор Казахстанско–Немецкого университета, научный руководитель Виртуального музея немцев Казахстана

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