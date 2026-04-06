В Петропавловске аграриям задали тон посевной-2026.

Площадь перед театром имени Погодина в Петропавловске превратилась не просто в выставку, а в точку старта большой кампании. Здесь североказахстанским аграриям вручили ключи от новой сельхозтехники, которая уже в ближайшие дни выйдет в поля.

Особое внимание было уделено технике классного немецкого бренда Claas, которую сегодня собирают в самом Петропавловске. Это уже не просто поставки из-за рубежа: с 2021 года в городе работает сборочное производство, где выпускают комбайны, тракторы и посевные комплексы мирового уровня. Фактически речь идет о том, что Северный Казахстан стал частью глобальной цепочки агромашиностроения.

И это меняет правила игры. Локальная сборка делает технику доступнее, ускоряет ее поставку в хозяйства и дает аграриям возможность быстрее обновлять парк машин. При этом речь идет о современных моделях с цифровыми системами управления — тех самых «умных» машинах, которые сегодня становятся основой точного земледелия.

Одним из получателей стало ТОО «Прометей-агро» из Есильского района. В хозяйстве подчеркивают, что такие машины — это не про престиж, а про экономику. Современная техника снижает затраты, экономит топливо и позволяет работать точнее, особенно в условиях сжатых сроков посевной.

После вручения ключей от новой техники в Петропавловске прошло семинар-совещание по подготовке к весенне-полевым работам. В нем приняли участие аким области Гауез Нурмухамбетов, вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин, ученые, эксперты и сами аграрии.

Весна нынче пришла в Северный Казахстан раньше, а значит, времени на раскачку нет. Посевная кампания 2026 года требует от фермеров максимальной собранности, точности и технологичности. И именно технологии становятся главным героем новой аграрной реальности.

Сегодня сельхозтехника — это уже не просто «железо». Это цифровые комплексы с элементами искусственного интеллекта: системы точного земледелия, автоматическое управление, анализ состояния почвы и посевов в режиме реального времени. Все это позволяет минимизировать риски, экономить ресурсы и работать буквально «по данным», а не на глаз.

Отдельный акцент — на влагосбережении. В условиях ранней весны и возможного дефицита осадков именно грамотное управление влагой становится ключевым фактором будущего урожая. В этом году такие технологии в регионе планируют применить более чем на 13 тысячах гектаров.

Меняется и сама структура посевов. Регион постепенно уходит от монокультуры: площадь зерновых сокращается до 2,9 млн гектаров, тогда как масличные культуры увеличиваются до 1 млн гектаров. Растет и сегмент кормовых — до 405 тысяч гектаров, что напрямую связано с новым курсом на развитие животноводства.

При этом масштаб кампании остается впечатляющим: в 2026 году в Северо-Казахстанской области засеют свыше 4,3 млн гектаров. В работу будет вовлечено более 10 тысяч тракторов, около 14 тысяч сеялок и 1,5 тысячи современных посевных комплексов.

Поддержка государства – это еще один фактор, который позволяет аграриям входить в сезон подготовленными. Только по программе «Кен Дала» уже выдано 63,5 млрд тенге, а на обновление техники предусмотрено еще 49 млрд. Льготное кредитование со ставкой до 5% годовых делает модернизацию доступной и, по сути, необходимой.

Как отметил глава региона, устойчивое развитие сельского хозяйства невозможно без связки «наука — бизнес — государство». И именно эта связка становится основой новой модели аграрного сектора.

Петропавловск показал, что посевная-2026 — это уже не просто сезонная работа. Это переход к другому сельскому хозяйству — более точному, технологичному и экономически выверенному. А врученные ключи от техники Claas — первый, но очень символичный шаг в этот новый цикл.

Напомним, что ранее на заводе CLAAS в Петропавловске был открыт учебный центр по дуальному обучению. Предприятие и «Высший Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» заключили соглашение о внедрении системы дуального образования. Программа предоставляет студентам возможность получить практический опыт работы с современными сельскохозяйственными технологиями. Она построена по принципу 60/40, где большую часть времени студенты проводят на практике. Обучение длится три года, по завершении которого выпускники трудоустраиваются на заводе CLAAS.

Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область

