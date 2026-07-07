Дробят, сортируют, перерабатывают: как в Костанайской области развивают современную систему переработки и укрепляют экологическую инфраструктуру.

В Костанайской области развивается современная система обращения с отходами, позволяющая сокращать объемы их захоронения и возвращать вторичные ресурсы в хозяйственный оборот. Раздельный сбор, сортировка и переработка строительных отходов, шин, картона и других материалов становятся важной частью работы по охране окружающей среды. Это снижает нагрузку на полигоны и способствует развитию экономики замкнутого цикла.

Одним из ярких примеров стал экологический проект в г. Рудный, реализованный при поддержке АО «Жасыл Даму». Здесь установлен современный мусоросортировочный комплекс, который, как сообщает его владелец Ринат Ишбулатов, позволяет значительно увеличить долю перерабатываемых отходов и разгрузить городской полигон. Также на предприятии создано около 30 рабочих мест.

Комплекс способен перерабатывать до 70 тысяч тонн отходов в год, что существенно превышает объёмы поступающих на рудненский полигон. Помимо сортировки, предприниматель приобрёл дробильное оборудование немецкого производства, которое позволяет перерабатывать бетон и древесину, превращая строительный мусор в щебень для дорожных работ.

«Аппарат позволяет отделять металл и получать щебень различной фракции, который используется при строительстве и укреплении дорожного полотна», — отметил в ходе презентации проекта аким города Виктор Ионенко.

Оборудование приобретено в рамках льготного кредита АО «Жасыл Даму» сроком на 15 лет. Общая стоимость проекта составила 450 млн тенге.

Также в поселке Перцевка запущен комплекс по переработке крупногабаритных шин. Эти отходы относятся к числу наиболее сложных и экологически опасных, поэтому их утилизация имеет важное значение для региона с развитой горнодобывающей отраслью.

В департаменте экологии Костанайской области отмечают, что крупногабаритные шины относятся к числу наиболее сложных в переработке видов отходов. Их нельзя складывать на земле, потому что они выделяют вредные вещества. В области таких шин скапливается много, потому что здесь много карьеров, где используется тяжёлая горнодобывающая техника, поэтому запуск такого комплекса — отличная идея для улучшения экологии.

«Мы рады, что в Костанайской области смогли быстро и эффективно наладить сортировку и переработку сразу нескольких видов отходов. Именно так и должна работать наша программа — на благо экологии», — отметил директор департамента инвестиционных проектов АО «Жасыл Даму» Серикбол Калиакбаров.

Развитие инфраструктуры переработки продолжается и в областном центре. В Костанае запущен комплекс по переработке картона и тетрапака. ТОО «Север-Комбинат» рассчитывает перерабатывать до 15 тысяч тонн сырья в год, расширяя возможности вторичного использования упаковочных материалов.

Как отмечают участники, такие проекты способствуют реализации государственной экологической политики и формированию культуры ответственного обращения с отходами.

Ольга Лихограй

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