Проникновенная молитва «Отче наш», прозвучавшая в лютеранском Храме Христа Спасителя на трёх языках – казахском, немецком и русском – стала одним из самых трогательных моментов памятных мероприятий. Эти слова, обращённые к Богу на языках этносов, чьи судьбы переплелись на казахстанской земле, напомнили о том, что память, вера и взаимное уважение сильнее времени и испытаний. Символично, что и надпись на открытой в этот день памятной доске выполнена на трёх языках – как знак дружбы народов, единства культур и общей ответственности за сохранение исторической памяти.

31 мая в Храме Христа Спасителя в Астане состоялись праздничное богослужение в честь Святой Троицы и торжественная церемония освящения памятной доски ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода, изготовленной по инициативе Баварского культурного центра немцев из России. Мероприятие объединило представителей немецкой общественности Казахстана и Германии, духовенство, молодёжь, общественных деятелей и многочисленных гостей. В памятных мероприятиях приняла участие делегация Баварского культурного центра под руководством Вальдемара Айзенбрауна.

Общественный фонд немцев Казахстана был представлен соучредителем фонда Альбертом Рау, исполнительным директором Дмитрием Редлером и столичным обществом немцев.

Церковная часть началась с праздничного богослужения, посвящённого празднику Святой Троицы. С приветственным словом к гостям обратился епископ Евангелическо-лютеранской церкви в Республике Казахстан Ростислав Новгородов, подчеркнувший значение веры, памяти и единства для сохранения исторического наследия народа.

«Мы солидарны в своём единении благодатью Господа нашего. Несмотря на трагические страницы истории, через которые прошли наши предки, мы сохранили себя, сохранили веру и надежду на лучшее будущее», – отметил епископ.

Он напомнил о важности благословения, мира и человеческого общения, выразив пожелание, чтобы храм оставался источником света не только для тех, кто стремится сюда на богослужение, но и для всех, кто проходит мимо, находя повод задуматься о вечных ценностях – благодати, любви и взаимопонимании.

С приветственным словом выступил и Альберт Рау. Он отметил, что сегодня многие знают историю своих предков по воспоминаниям старшего поколения, однако именно вера в Бога помогала людям преодолевать нечеловеческие испытания, выпавшие на их долю.

«Моим родителям было всего по 17 лет, когда они переживали те события. Они рассказывали о том, через что пришлось пройти. Сегодня трудно представить, как вообще можно было всё это выдержать и преодолеть. Но именно вера давала людям силы жить дальше», – подчеркнул он.

Альберт Рау также напомнил, что Храм Христа Спасителя является символом единства казахстанского народа. Он рассказал, что во время визита в Казахстан храм посетил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, которого особенно поразил тот факт, что святыня строилась людьми разных национальностей и профессий. Именно так и проявляется наше казахстанское единство.

Особое значение мероприятию придало торжественное открытие памятной доски, ставшей символом общей признательности и ответственности перед будущими поколениями. Проект был реализован совместными усилиями Баварского культурного центра, Храма Христа Спасителя и столичного общества немцев «Возрождение». Надпись на памятной доске выполнена на казахском, немецком и русском языках, что символизирует дружбу народов, взаимное уважение культур и стремление сохранять историческую память.

Как отметил Вальдемар Айзенбраун, это уже четвертая доска (первая была установлена в Одессе, и еще две –в Российской Федерации). Она призвана не только увековечить память жертв политических репрессий и голода, но и напоминать о важности сохранения исторической правды, духовных ценностей и межкультурного диалога.

Важным содержательным дополнением мероприятия стала лекция доктора исторических наук Ольги Лиценбергер, посвящённая судьбе лютеранской церкви в годы советских репрессий. Она рассказала о закрытии храмов, преследовании духовенства, запретах на религиозную деятельность и тяжёлых испытаниях, выпавших на долю верующих. Вместе с тем лектор подчеркнула, что даже в самые трудные годы вера продолжала жить в семьях и общинах. Несмотря на государственные ограничения и давление, люди сохраняли религиозные традиции, передавали их детям и внукам, благодаря чему духовное наследие удалось сохранить для будущих поколений.

Культурная программа церемонии была наполнена глубоким символизмом и искренними эмоциями. Особое впечатление на гостей произвёл отрывок из произведения Гуго Вормсбехера «Наш двор» в исполнении Виктории Грёфенштайн, напомнивший о судьбах людей, переживших годы испытаний и депортаций.

Кульминацией церемонии стало торжественное открытие памятной доски Александром Кайлем и Руди Вальтером. После освящения памятного знака епископом Ростиславом Новгородовым под сводами храма прозвучал гимн «Großer Gott, wir loben dich» («Великий Боже, славим Тебя») в исполнении Иды Хааг.

Молодёжный клуб «Диамант» подарил зрителям песни «Облака – молчаливые странники» и «Ein bisschen Frieden» («Немного мира»), напомнившие о важности мира, взаимопонимания и сохранения исторической памяти. Сольным исполнением порадовала София Корень, исполнившая песню «Kurt – Edelstein».

Тепло были встречены и выступления вокальной группы старшего поколения «Spätblumen». Песни «Надежда» и «Родина», наполненные искренними чувствами и жизненной мудростью, стали своеобразным музыкальным мостом между прошлым и настоящим, ещё раз подчеркнув главную идею этого дня – память объединяет поколения, а вера и культура помогают сохранить связь времён.

Этот совместный проект стал ещё одним свидетельством того, что память о прошлом способна объединять людей, страны и поколения, а вера и взаимопонимание помогают строить будущее на основе уважения и мира.

Олеся Клименко

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