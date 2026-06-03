В рамках образовательной поездки в Казахстан представители Баварского культурного центра немцев из России (BKDR) под руководством Вальдемара Айзенбрауна и д-ра Ольги Лиценбергер посетили Казахстанско-немецкий центр в Астане. Одним из главных событий визита стало знакомство с историей и современностью Немецкого театра Казахстана, который в прошлом году отметил свой юбилей.

Настоящим подарком для всех участников встречи стал приезд бывших актеров театра, работавших в его труппе до начала 1990-х годов. Среди гостей были Ида Хааг, Александр Ган, Лилия Хензе и Виктория Грефенштайн. Для многих эта встреча стала не просто возвращением в прошлое, а возможностью вновь почувствовать себя частью большой театральной семьи.

Ознакомительную экскурсию для делегации провела координатор по этнокультурной работе ОФ «Возрождение» Маргарита Белькова. Гости познакомились с деятельностью самоорганизации немцев Казахстана, а также узнали о многочисленных проектах, направленных на сохранение немецкого языка и культуры.

Особенно теплой стала встреча актеров прошлой труппы с нынешним художественным руководителем Немецкого театра Наташей Дубс. Разговор быстро вышел за рамки официального общения и превратился в настоящий диалог поколений.

Сегодня театр переживает новый этап развития. По словам Наташи Дубс, коллектив самостоятельно готовит будущих актеров. Благодаря договору о дуальном образовании с Казахской Национальной Академией Искусств им. Т.Жургенова театр тесно сотрудничает со студентами, многие из которых после обучения становятся частью труппы.

«Мы сами формируем будущих артистов. В этом году я уже набрала четвертую группу студентов, и сегодня около 90 процентов нашей труппы — это мои выпускники», — рассказала она.

Однако театр не ограничивается только сценой. Большое внимание уделяется социальной работе. Здесь работают творческие лаборатории, в которых актеры создают собственные постановки. Театр сотрудничает с детьми с особенными потребностями, клубами многодетных матерей и пожилыми людьми.

«Мы открыты для всех. Нам важно, чтобы театр был пространством общения и развития», — подчеркнула Наталья Дубс.

Особое место занимает работа по сохранению исторической памяти. В театре бережно хранятся костюмы, афиши и архивные материалы разных лет. Одним из последних проектов стал спектакль, посвященный выдающемуся писателю и общественному деятелю Герольду Бельгеру.

В заключение Наташа Дубс отметила, что подобные совместные встречи имеют не только культурное, но и важное социальное и эмоциональное значение.

«Проект Баварского культурного центра стал для меня очень значимым. Здесь возможны процессы, которые пробуждают память и помогают более отчетливо увидеть нити, соединяющие прошлое и настоящее. Люди словно возвращаются назад, заново открывая себя и мысленно проходя тропами детства. Они заново осмысляют свою идентичность через созерцание знакомых мест, через воспоминания о домах и улицах, многие из которых уже разрушены временем.

Для меня эта встреча стала особенной. Я ждала ее и приближала, веря в ее неизбежность. Несколько лет назад похожим образом на пороге Немецкого театра неожиданно появился Виктор Претцер. И вот теперь судьба вновь подарила такую возможность.

Это была искренняя, теплая и очень важная встреча. И мне хочется, чтобы мы и дальше оставались рядом. Верю, что к 50-летию Немецкого театра мы сможем вновь собраться вместе и подарить нашему театру настоящий праздник. Я искренне благодарна Вальдемару Айзенбрауну и за возможность вновь почувствовать, что театральная семья не знает расстояний и времени».

Живая связь поколений

Продолжением встречи стала подиумная дискуссия, в которой приняли участие представители разных поколений театрального сообщества и Общественного фонда «Возрождение». О деятельности самоорганизации немцев Казахстана подробно рассказала Ольга Штейн, более тридцати лет работающая в этой сфере.

Особый интерес вызвали воспоминания Александра Гана. После переезда в Германию многие актеры бывшей труппы выбрали новые профессии и получили другое образование, однако годы, проведенные в театре, навсегда остались важной частью их жизни.

Вспоминая первые годы работы, актер рассказал, что тогдашние выпускники театрального училища имени Щепкина мечтали о большой сцене и серьезных постановках. Реальность оказалась непростой.

«Когда мы приехали в Темиртау, нас встретили не самые лучшие условия. Здание требовало ремонта, и мы были немного шокированы. Но очень быстро стали одной семьей», — вспоминал он.

Несмотря на трудности, коллектив много гастролировал, выступал в разных городах и встречался со зрителями. Артистов приглашали в дома, показывали семейные альбомы, делились историями своих семей. Именно эта близость к публике и стала одной из главных особенностей Немецкого театра.

Умение сопереживать

О важности работы с молодежью рассказал руководитель молодежного театра «Диамант» столичного общества немцев Игорь Лисков. Созданный им коллектив уже более шестнадцати лет помогает подросткам раскрывать свои таланты через искусство.

За это время театр поставил около тридцати спектаклей на русском, немецком и казахском языках. В репертуаре — исторические постановки, спектакли по произведениям немецких авторов, социальные и детские истории. Особое место занимают темы, связанные с историей немцев Казахстана.

«Через театр ребята учатся сопереживать, высказывать собственное мнение, добиваться своих целей и работать в команде», — отметил Игорь Лисков.

За годы существования через коллектив прошло более ста подростков. Многие из них выбрали собственный путь, но сохранили любовь к творчеству. Некоторые продолжают выступать на сцене и сегодня.

Отдельное внимание во время встречи уделили немецкому языку в театре. Наташа Дубс рассказала, что за последние десятилетия театр столкнулся с серьезными вызовами. Долгое время коллектив работал на разных площадках, а отсутствие технической базы осложняло развитие немецкоязычного репертуара.

Тем не менее сегодня театр активно возвращает языковую составляющую в свою деятельность. Благодаря поддержке партнеров и международных программ в репертуаре регулярно появляются постановки на немецком языке, а молодые актеры получают возможность совершенствовать языковые навыки.

Одним из главных вызовов остается привлечение специалистов по сценической речи на немецком языке. Театр продолжает искать возможности для реализации подобных образовательных проектов.

Культурную часть встречи украсили театральные постановки, подготовленные представителями разных поколений творческих коллективов. Молодежный театр «Диамант» столичного общества немцев под руководством Игоря Лискова представил спектакль Weg des Volkes. Постановка оказалась настолько проникновенной и эмоциональной, что многие зрители не смогли сдержать слез. Искренняя игра молодых актеров и глубокое осмысление исторической памяти нашли живой отклик в сердцах присутствующих.

В свою очередь представители театрального коллектива из Темиртау подготовили постановку на немецком диалекте. Для многих зрителей она стала настоящим путешествием в прошлое, напомнив о языке и культурных традициях. Спектакль вызвал бурю эмоций и стал еще одним ярким подтверждением того, насколько важную роль театр играет в сохранении культурного наследия и укреплении связи между поколениями.

Встреча завершилась показом фильма о Немецком театре. В зале царила особая атмосфера. Бывшие актеры узнавали знакомые лица и сцены, молодые артисты внимательно слушали рассказы старших коллег, а гости из Германии смогли увидеть, как бережно сохраняются традиции и одновременно создается будущее.

В этот день особенно ясно ощущалось, что история Немецкого театра — это не только история сцены. Это история людей, памяти, языка и культуры. История, которая продолжается благодаря тем, кто стоял у истоков, и тем, кто сегодня уверенно смотрит вперед.

Олеся Клименко

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