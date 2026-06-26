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В преддверии Дня работников средств массовой информации в Доме дружбы города Алматы состоялась торжественная церемония вручения именных экземпляров Конституции Республики Казахстан. В числе участников мероприятия были представители этнокультурных объединений, общественных организаций и СМИ.

От имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева специальное издание новой Конституции вручила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.

Среди награждённых — председатель Союза немецкой молодёжи Казахстана Кристина Ларина и заместитель главного редактора Республиканской немецкой газеты Deutsche Allgemeine Zeitung Вероника Лихобабина.

Награда стала признанием их плодотворного труда во имя построения Нового Казахстана.

Пусть крепнет наше государство и процветает наша Родина!

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