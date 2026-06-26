Бундестим проиграл сборной Эквадора со счетом 1:2. Матч проходил в Нью-Джерси (США).

Быстрый гол и быстрый ответ

Вопрос, кто забьет первым и на какой минуте в третьем туре группы Е, немецких болельщиков поначалу не очень волновал. «Поначалу» — это не в начале, а до матча, когда можно было спокойно рассуждать, что Бундестим – абсолютный фаворит в группе, да и в этой игре. Что на 20-й или 40-й минуте Хаверц, Вирц или Мусиала забьют первый мяч в ворота сборной Эквадора, а поскольку эта команда неуступчивая, то будет жестко обороняться и постарается забить. Короче говоря, для Германии итог матча не имел значения – досрочно вышли в плей-офф, а Эквадору с одним очком победа нужна была позарез, иначе вылетит с Чемпионата еще до этапа вылетов (плей-офф). В этих прогнозах забить первый гол эквадорцам шанс давался низкий, о том, в первом тайме или втором это может случиться, речь не шла. «Или-или» не успел обрасти реальной плотью, а на второй минуте Лерой Сане вывел вперед Бундестим. «Быстрый гол» в соавторстве с Флорианом Вирцем успел навести на мысль, что все остальное предрешено, но на 9-й минуте «неуступчивый» Эквадор ответил – красивый дальний удар по воротам Нойера (Нильсону Ангуло ассистировал Педро Вите) возбудил болельщиков, посыпались характеристики матча, как взрывного, эмоционального и открытого.

«Все равно дожмем»

Счет 1-1 в первом тайме застыл. Тем временем,болельщики Бундестима, забыв, что «нам все равно в этом матче», обещали, что «все равно дожмем» со счетом 3:1, или 2:1 («или-или» не отставал). А, главное, что итог в любом случае важен. Аргументов «в нашу пользу» хватало. Несмотря на то, что аргентинец Лионель Месси на ЧМ -2026 побил многолетний рекорд немца Мирослава Клозе – последний с 2002 по 2014 годы забил на Чемпионатах мира в общей сложности 16 мячей (сколько будет на счету Месси до конца нынешнего ЧМ, пока неизвестно), болельщики в ответ считали своих лучших бомбардиров: Герд Мюллер на Чемпионате мира 1970 года забил 10 голов, довел до 14-ти на следующих турнирах – этот рекорд держался 30 лет, а потом уступил бразильцу Роналду, всего-то на один мяч больше за 1998 – 2006 годы. В списках лучших бомбардиров (семь и более мячей) в истории мировых чемпионатов, кроме уже упомянутых, немцы: Юрген Клинсман, Хельмут Ран, Томас Мюллер, Карл-Хану Румменигге, Руди Фёллер, Ханс Шеффер. Если всего в этом списке (на 25 июня 2026 г.) 41 звездное имя, то Бундестим занимает пятую часть этого списка. По крайней мере, никто из Эквадора в перечне лучших бомбардиров не значится. Но начался второй тайм, а пока «не дожали».

Развязка

На 77-й минуте второй гол в ворота Нойера забил Плата. Немцы ничего не смогли сделать за оставшееся время игры и в добавленных 7 минут. «Германия в статусе победителя группы основным составом проиграла Эквадору» — такими и примерно такими заголовками запестрил интернет сразу после матча. Таким образом, Эквадор выходит из группы и участвует в плей-офф. С кем сойдутся немцы в 1\8, пока неизвестно. ЧМ-2026 продолжается.

Людмила Фефелова

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