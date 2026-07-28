Бронзового призера чемпионата мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет Артёма Матусевича в международном аэропорту Астаны с большим почетом встретили родственники, друзья, болельщики, коллеги, тренеры и представители спортивной общественности, передает официальный сайт акимата столицы.

На чемпионате мира, прошедшем в немецком городе Дуйсбург, Артём Матусевич стал первым спортсменом в истории Казахстана, завоевавшим медаль чемпионата мира по академической гребле. Это историческое достижение для отечественного гребного спорта.

«Эта медаль — победа не только моя, но и всего Казахстана. Для меня большая честь поднять флаг нашей страны на чемпионате мира и показать исторический результат. Чтобы достичь такого успеха, мы долгие годы упорно трудились каждый день. Каждая тренировка, каждые соревнования имели свои трудности. Но моей целью всегда было прославить Казахстан на международной арене. Сегодня я очень рад видеть результат этого труда.

Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность своим тренерам, команде, семье и всегда поддерживавшим меня болельщикам. Благодаря такому доверию я добился большого результата. Верю, что эта награда даст новый импульс развитию академической гребли в Казахстане. Впереди еще более крупные соревнования.

Поэтому я не остановлюсь на достигнутом и приложу все усилия, чтобы снова подарить нашей стране медали высшей пробы», — сказал Артём Матусевич.

Стоит отметить, что в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в категории U23 в Дуйсбурге (Германия) выступили пять спортсменов.

Среди них Артём Матусевич завоевал бронзовую медаль, принеся в копилку страны первую в истории академической гребли награду чемпионата мира.

Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/astana/press/news/details/1264258?lang=ru

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