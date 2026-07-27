Пожелтевшие страницы, аккуратный почерк и старые записи рецептов. На первый взгляд, обычная кулинарная тетрадь. Но найденная на чердаке в бабушкином чемодане книга рецептов оказалась для нашей семьи гораздо большим, чем сборником любимых блюд. Она сохранила память о нескольких поколениях этнических немцев, прошедших через переселение на Волгу, депортацию в Казахстан, годы репрессий и вынужденного молчания. Сегодня мы с мамой и сестрой продолжаем эту историю, бережно собирая семейные рецепты и создавая новую версию бабушкиной кулинарной книги.

Семейные рецепты — это не только описание приготовления блюд. Они способны рассказать об истории семьи не меньше, чем фотографии, письма или архивные документы. Именно поэтому найденная мной книга стала для нашей семьи настоящей исторической ценностью.

Мой интерес к семейной истории начался с желания составить генеалогическое древо. Тогда я поняла, что о папиной линии знаю достаточно много: мой отец — казах, и многие сведения о семье сохранились в воспоминаниях родственников и исторических источниках. Совсем иначе обстояло дело с маминой семьёй. Моя мама — этническая немка, однако о судьбе её предков удалось узнать совсем немного. Родственники редко говорили о прошлом — слишком болезненными оставались воспоминания о пережитых испытаниях. Тогда я решила самостоятельно восстановить историю своей семьи.

Во время исследования мне удалось узнать, что история нашей семьи началась ещё в XVIII веке. После манифестов Екатерины II многие немецкие семьи переселялись в Российскую империю. Среди них были и мои далёкие предки: Эльза и Якоб, которые поселились в Покровской слободе на левом берегу Волги (ныне город Энгельс). Здесь семья прожила почти два столетия, сохраняя язык, традиции и национальную кухню, передавая рецепты из поколения в поколение.

Но история семьи, как и история многих этнических немцев, изменилась в годы Великой Отечественной войны. После ликвидации Автономной Республики немцев Поволжья в 1941 году моих родственников насильно депортировали в Казахстан. Несмотря на тяжёлые испытания, именно семейные традиции помогали сохранить чувство дома даже вдали от родной земли.

Особенно тяжёлой оказалась судьба моего прадедушки Давыда Фризина. К моменту депортации он практически остался один. Его отец был репрессирован, мать погибла во время бомбёжки, а брат и сестра оказались разлучены с ним. Не теряя надежды найти сестру, Давыд самовольно покинул место спецпоселения. В те годы такой поступок считался тяжким преступлением. В 1948 году его приговорили к двадцати годам лишения свободы, и наказание он отбывал в одном из лагерей под Воркутой. О тех годах прадедушка почти никогда не рассказывал. Как и многие представители его поколения, он предпочитал хранить самые тяжёлые воспоминания в себе.

После смерти Иосифа Сталина в 1953 году Давыд был освобождён. Именно в те годы он познакомился со своей будущей женой Лидией. Позже у них родились четверо сыновей. Старший, Вальдемар, стал моим дедушкой — отцом моей мамы.

Изучая историю своей семьи, я всё больше понимала, насколько важно сохранять не только официальные документы, фотографии и письма, но и самые обычные вещи, которые сопровождали повседневную жизнь наших предков. Ведь именно они порой рассказывают о прошлом не меньше архивных свидетельств. Одной из таких семейных реликвий стала старая книга рецептов моей бабушки.

Однажды, разбирая вещи на чердаке, среди старых семейных чемоданов я обнаружила небольшую потрёпанную книгу. Её страницы давно пожелтели от времени, некоторые записи почти невозможно было прочитать, а часть листов уже не подлежала восстановлению. Было очевидно, что эта книга десятилетиями не лежала без дела на полке, а постоянно находилась на кухне и переходила из рук в руки. На её страницах были записаны рецепты выпечки, домашних супов, мясных блюд и праздничных угощений, которые готовили ещё мои прабабушка и бабушка.

Именно тогда мы с мамой и сестрой поняли, что эта книга не должна остаться лишь старой семейной находкой. Мы решили сохранить её для следующих поколений, создав современную версию, которая объединит историю нашей семьи, традиции кухни российских немцев и современные кулинарные привычки жителей Казахстана. Для нас это не просто сборник рецептов, а возможность передать память о людях, благодаря которым эти страницы появились, и сохранить ту часть семейной истории, которую невозможно найти ни в одном архиве.

Работу над книгой мы начали с самого сложного: нужно было сохранить рецепты такими, какими их помнили наши бабушка и дедушка, но при этом сделать удобными для современной кухни. Мы понимали, что многие продукты, которые использовали несколько десятилетий назад, сегодня либо трудно найти, либо они уже не соответствуют современным пищевым привычкам. Поэтому мы решили не переписывать рецепты заново, а бережно адаптировать их, сохранив характер и историю.

Сначала мы выбрали блюда, которые до сих пор готовятся в нашей семье и особенно любимы родственниками. Затем сравнили старые записи с современными рецептами. Многие рецепты были записаны без точных пропорций: «муки сколько возьмёт тесто», «варить до готовности», «добавить немного специй». Для опытной хозяйки такие пометки понятны, но современному читателю они могут показаться слишком неопределёнными. Поэтому мы уточнили количество ингредиентов, расписали процесс приготовления пошагово и сделали рецепты более простыми.

Особое внимание мы уделили тому, чтобы блюда были доступны современным казахстанским семьям. Одним из самых интересных примеров стала традиционная немецкая Wurst. В старинном варианте блюдо готовилось из свинины, однако сегодня мы делаем его в халяль-варианте, используя разрешённые виды мяса. Кроме того, в рецепт были добавлены овощи, благодаря чему колбаски стали более сочными, полезными и лучше соответствуют современным принципам здорового питания. При этом технология приготовления и традиционные немецкие специи были сохранены, поэтому вкус блюда остаётся узнаваемым.

Не менее интересные изменения коснулись и знаменитого Eintopf. Это одно из самых известных блюд немецкой кухни, которое традиционно готовили в глиняном горшке. Мы решили сохранить сам рецепт, но изменить способ подачи. Теперь блюдо запекается прямо в тыкве. Такой вариант оказался не только более удобным, но и придал айнтопфу праздничный вид. Тыква делает блюдо ещё более ароматным, а её мякоть становится частью самого супа, благодаря чему вкус получается насыщенным и необычным.

Изменения произошли и в рецепте Käsesuppe — традиционного немецкого сырного супа. В бабушкиной книге использовался сыр Эмменталь. Сегодня этот продукт не всегда можно найти в наших магазинах, поэтому мы заменили его сыром Маасдам. По своим вкусовым качествам он очень близок к оригиналу, но значительно доступнее. Благодаря такой замене рецепт сохранил свой традиционный вкус и одновременно стал удобнее для повседневного приготовления.

Подобные правки мы внесли практически во все блюда книги. Где-то заменили редкие продукты современными аналогами, где-то сделали рецепты «халяль», а где-то придумали более современную подачу. Однако главным принципом оставалось одно — сохранить атмосферу немецкой семейной кухни. Нам хотелось, чтобы, открывая книгу, человек не только почувствовал желание приготовить блюдо, но и понимал, какую историю оно хранит.

Мы также полностью обновили оформление. Старые рукописные записи были аккуратно перепечатаны. Благодаря этому книга стала удобной для использования, но при этом не потеряла своей семейной ценности. Для нас было важно сохранить названия блюд на немецком языке, ведь именно они напоминают о происхождении нашей семьи и помогают сохранить культурное наследие этнических немцев.

Создание новой версии бабушкиной книги стало для нашей семьи настоящим объединяющим делом. Каждый внёс свою лепту: кто-то помогал восстанавливать старые записи, кто-то проверял рецепты на практике, кто-то занимался оформлением книги. Благодаря этому старый семейный сборник превратился в современную книгу, которая соединяет прошлое и настоящее.

Сегодня я понимаю, что нашла на чердаке частицу истории своей семьи. Через судьбу моих прадедушки и прабабушки, через простые домашние блюда и семейные традиции я смогла лучше узнать историю этнических немцев Казахстана и почувствовать связь с предыдущими поколениями.

Я уверена, что такие семейные проекты помогают сохранить культурное наследие намного лучше, чем вещи, которые просто хранятся на полке.

Пока мы продолжаем готовить по бабушкиным рецептам, рассказываем их историю младшим и передаём книгу следующим поколениям, память о наших предках продолжает жить.

Автор — Серикова Мария. Фото автора.

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