Абитуриенты Казахстана получили дополнительную возможность поступить на государственный образовательный грант в Anhalt International University. Прием документов продлен до 10 августа 2026 года.
Anhalt International University – филиал немецкого университета прикладных наук Hochschule Anhalt, расположенный в Алматы. Студенты обучаются в Казахстане и по окончании программы получают два диплома – казахстанский и немецкий.
Государственные образовательные гранты доступны по двум направлениям: «Электротехника и информационные технологии» и «Биомедицинская инженерия».
Обучение полностью проходит на английском языке с участием преподавателей из Германии. Одновременно студенты изучают немецкий язык.
После первого курса предусмотрена бесплатная академическая мобильность, а также возможность продолжить обучение в головном университете Hochschule Anhalt в Германии.
Для участия в конкурсе необходимо:
— набрать не менее 70 баллов по ЕНТ с профильными предметами «Математика — Физика»;
— подтвердить знание английского языка: IELTS от 5.5, TOEFL от 69 баллов либо сдать внутренний экзамен Anhalt International University.
Абитуриенты, соответствующие требованиям, могут обратиться в приемную комиссию университета. Специалисты проконсультируют по условиям поступления, проверят документы и расскажут о доступных вариантах зачисления на государственный грант.
Прием документов открыт до 10 августа 2026 года.
Контакты приемной комиссии: +7 707 837 33 77.
Электронная почта: info@anhalt.university
Сайт: anhalt.university
Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/sci/press/news/details/1263399?lang=ru
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