Школа-гимназия № 68 в Алматы – это не просто общеобразовательное учреждение, а часть международной инициативы PASCH и участник программы Deutsches Sprachdiplom (DSD). Здесь немецкий язык становится не целью, а инструментом для будущего: от участия в международных проектах до поступления в европейские вузы. Директор школы Данагуль Кенжегалиева рассказывает о миссии, подходах к обучению и возможностях, которые открываются перед выпускниками.

– Дана Нурлыбековна, чем школа № 68 принципиально отличается от обычной общеобразовательной школы?

– Прежде всего стоит отметить её международную направленность и системный подход к языковому образованию. Школа № 68 в Алматы является частью инициативы PASCH („Schulen: Partner der Zukunft“) и одновременно входит в число учебных заведений, реализующих программу Deutsches Sprachdiplom (DSD).

Иными словами, речь идёт не просто об углубленном изучении немецкого языка, а о целостной образовательной системе, выстроенной в соответствии с международными стандартами и реализуемой при поддержке Центрального управления зарубежных школ (ZfA). Это позволяет учащимся не только получать качественные знания, но и подтверждать их на международном уровне.

Участие в таких программах открывает перед школьниками широкие перспективы: доступ к международным образовательным проектам, возможность обучения за рубежом и дополнительные преимущества при поступлении в зарубежные вузы. Таким образом, школа-гимназия № 68 – это образовательная площадка, где формируются компетенции, востребованные в глобальном мире.

– В чём Вы видите главную миссию школы?

– Конечно же, в подготовке конкурентоспособных выпускников, способных успешно реализовываться в современном мире – как в национальной, так и в международной образовательной и профессиональной среде. При этом углубленное изучение немецкого языка выступает важным инструментом достижения этой цели. В рамках немецкого отделения учащиеся получают высокий уровень языковой подготовки, подтверждают его международными экзаменами и участвуют в различных образовательных проектах, выходя за рамки стандартной школьной программы. В результате школа сочетает качественное общее образование с профильной языковой подготовкой, существенно расширяя образовательные и профессиональные возможности своих выпускников.

– С какого класса начинается углубленное изучение немецкого языка и по какой методике ведётся обучение?

– Изучение немецкого языка начинается уже на уровне начального образования и выстраивается по чётко структурированной, поэтапной системе, соответствующей международным стандартам. Так, в 3-4 классах учащиеся осваивают уровень A1, в 6-7 классах выходят на уровень A2, в 8-9 классах достигают уровня B1 с возможностью сдачи экзамена DSD I, а к 11 классу – уровня B2-C1 и, соответственно, экзамена DSD II.

Такая последовательная система обучения позволяет не только обеспечить устойчивое развитие языковых навыков, но и подготовить учащихся к успешной сдаче международных экзаменов и дальнейшему обучению в международной образовательной среде.

– Какой уровень владения немецким языком демонстрируют выпускники школы?

– К окончанию обучения учащиеся показывают уровень владения немецким языком в диапазоне от B1 до B2-C1, что подтверждается международными экзаменами Deutsches Sprachdiplom (DSD I и DSD II). При этом часть выпускников достигает высокого уровня B2-C1 и успешно сдаёт экзамен DSD II, тогда как другие завершают обучение на уровне B1 (DSD I). Такие различия обусловлены индивидуальными образовательными траекториями и уровнем подготовки учащихся.

В целом же поэтапно выстроенная система обучения – от начального уровня A1 до B1 в среднем звене с последующим выходом на B2-C1 – обеспечивает устойчивое развитие языковых компетенций и даёт возможность каждому ученику реализовать свой потенциал.

– Насколько важно погружение в языковую среду и как школа его обеспечивает?

– Языковая среда – один из ключевых факторов успешного освоения языка. В нашей школе она обеспечивается системно как в рамках учебного процесса, так и через внеурочную деятельность. Важную роль играет работа носителя языка по линии ZfA – Уте Девальд (Ute Dewald), которая участвует в образовательном процессе и способствует формированию у учащихся уверенных коммуникативных навыков.

Дополнительно языковая среда усиливается благодаря сотрудничеству с программой kulturweit. Волонтёры работают с учащимися на всех уровнях – от начальной школы до выпускных классов, участвуют в проведении уроков, инициируют проекты, организуют конкурсы, театральные постановки и языковые клубы. Это создаёт живую языковую среду и повышает мотивацию учащихся.

Именно благодаря сочетанию системной учебной работы и живого общения с носителями языка учащиеся получают устойчивые практические навыки.

В связи с этим мы особенно ценим вклад программы kulturweit и отмечаем её значимость для развития языкового образования. Возможные изменения или прекращение подобных инициатив вызывают серьёзную обеспокоенность, так как их роль в формировании языковой среды и мотивации учащихся трудно переоценить. Мы искренне надеемся на сохранение и дальнейшее развитие таких программ.

– Как формируется педагогический коллектив?

– В первую очередь из квалифицированных специалистов с опытом преподавания немецкого языка и участия в международных образовательных программах. Учителя регулярно проходят повышение квалификации при поддержке организаций-партнёров, таких как ZfA и Goethe-Institut.

При этом школа также выступает базой практики для студентов, что позволяет привлекать молодых специалистов и формировать кадровый резерв. Несмотря на существующий дефицит кадров в области немецкого языка, школа сохраняет высокий уровень преподавания за счёт профессионального состава.

– С какими ещё организациями сотрудничает школа?

– Школа выстраивает системное и многопрофильное сотрудничество с рядом немецких организаций и образовательных учреждений, что является важной частью её образовательной модели. В сфере языкового и методического сопровождения это, прежде всего, взаимодействие с ZfA, Goethe-Institut и программой kulturweit. Такое партнёрство обеспечивает поддержку преподавания немецкого языка, участие его носителей в образовательном процессе и реализацию совместных проектов.

Одновременно школа активно развивает международные образовательные связи: поддерживает контакты с Ломоносовской гимназией в Берлине, сотрудничает с представителями штудиенколлегов Германии и университетов, в том числе с участием специалистов Кёльнского университета, которые вовлечены в профориентационную и исследовательскую работу с учащимися.

Дополнительно осуществляется взаимодействие с Торгово-промышленной палатой в Тюрингии, что расширяет возможности профессиональной ориентации школьников и знакомит их с системой дуального образования в Германии.

Таким образом, данное сотрудничество носит не формальный, а практико-ориентированный характер и напрямую влияет на образовательные и карьерные перспективы учащихся.

– Изменилось ли, на Ваш взгляд, отношение молодёжи к изучению иностранных языков в последние годы?

– Безусловно… Можно отметить более осознанное отношение учащихся к изучению иностранных языков. Всё большее значение приобретает не только само владение языком, но и умение использовать его как инструмент – для анализа, аргументации, принятия решений и полноценного участия в образовательной и профессиональной среде.

Учащиеся начинают понимать, что высокий уровень языка – это не цель сама по себе, а средство для дальнейшего развития и расширения возможностей. При этом важно отметить, что в условиях нашей школы учащиеся достигают высокого уровня владения немецким языком в рамках школьного образования без необходимости дополнительной дорогостоящей подготовки, что делает такие результаты особенно значимыми.

– Какие перспективы открываются перед выпускниками школы?

– Это несколько образовательных и профессиональных траекторий. Часть учащихся продолжает обучение в Казахстане, используя высокий уровень владения немецким языком как конкурентное преимущество в обучении и дальнейшей карьере.

Другая часть выпускников рассматривает возможность поступления в Германию и другие европейские страны. Наличие международного диплома DSD II (B2-C1) даёт им право поступления в немецкие вузы без дополнительных языковых экзаменов.

Кроме того, учащиеся имеют возможность участия в программах дуального образования, подготовительных курсах (Studienkolleg), а также в международных образовательных и профессиональных проектах.

Таким образом, владение немецким языком на высоком уровне становится для выпускников не только академическим достижением, но и реальным инструментом для построения дальнейшего образовательного и профессионального пути.

– Благодарю за содержательное интервью.

Олеся Клименко

