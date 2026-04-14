Не каждый в 20 лет может подвести итоги спортивной карьеры. У Вячеслава Куфельда уже есть звание мастера спорта по теннису, участие во взрослом зимнем чемпионате Республики и место в топ-3 рейтинга ATF в категории до 16 лет. Пройдя путь профессионального спортсмена, он не ушёл с корта — сегодня молодой теннисист пробует себя в роли тренера.

Быстрый темп, пробежка по корту, отработанные резкие удары ракеткой по мячу. На тренировочном матче каждый ребёнок из группы старается максимально показать себя. Молодой тренер Вячеслав Куфельд уже дал установку детям на предстоящую игру. Он волнительно наблюдает за подопечными и смущенно вытирает вспотевшее лицо. Для мастера спорта эта тренировка — не только шанс наставлять юных теннисистов, но и возможность в очередной раз доказать тренерскому штабу свою готовность к преподаванию. Шум на корте не мешает ему воодушевленно делиться личной спортивной историей и планами на будущее.

— Я начинал свой путь здесь, в теннисном центре «Даулет», под руководством тренера Марата Шарипова. Помню свои первые победы на турнирах еще ребенком. В соревновательный период у нас было по 2 тренировки в день — утренняя и вечерняя. Наверное, именно дисциплина и упорство позволили мне вырасти до профессионального уровня. Очень запоминающимся было выступление на взрослом зимнем чемпионате РК в 2023 году, там в успешной парной игре мы с напарником получили долгожданного «мастера спорта». В профессиональной серии ITF в Узбекистане выиграл второе место в одиночных соревнованиях и завоевал золото в парном разряде — думаю, этот турнир закалил меня как теннисиста.

Вячеслав подробно показывает своим подопечным, как правильнее рассчитывать силу удара ракеткой. Он как никто другой понимает, что профессиональный спорт не обходится без поражений.

— В 2023 году на открытом первенстве ЦСКА до 18 лет памяти Б.Н. Абижанова я дошел до финала. Уступил сопернику в трех сетах, но надолго запомнил участие в этом турнире. Не всегда спорт полностью оправдывает наши ожидания, нужно уметь достойно принимать поражение. Сейчас я работаю с разными возрастами и стараюсь донести это до любителей. Быть чьим-то наставником в теннисе — большая ответственность.

По корту оживленно бегают ребята и выполняют команды тренера. Вопрос финансирования профессионального спорта до сих пор остается проблемным для многих игроков, делится Вячеслав.

— Затраты на инвентарь, тренировки, турниры часто бывают неподъемными даже для способных спортсменов. У меня были амбиции продолжать профессиональный спорт, но после армии я принял осознанное решение уйти в тренерство. Многие ребята покидают теннис, потому что финансов не хватает для оплаты всего необходимого. К сожалению, и такое случается на практике.

Тренировочный матч подходит к концу. Вячеслав подсказывает каждому участнику, что следует отработать на следующей тренировке. Он провожает свою группу взглядом и вновь смущенно вытирает вспотевшее лицо. Прошёл еще один продуктивный день в роли наставника по теннису.

— Иногда я вижу себя в ребятах. Но по профессиональному спорту не скучаю.

Я принял осознанное решение, чем хочу заниматься на данный момент. Сейчас обучаюсь по специальности «Востоковедение» в Евразийском национальном университете и изучаю китайский язык. Но тренерство в теннисе остается для меня огромной перспективой и ответственностью.

Валерия Штаудакер

