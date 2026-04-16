19 апреля исполняется 30 лет со дня создания Счётного комитета – органа, положившего начало системе государственного аудита в Казахстане. В 2022 году в рамках конституционных реформ его статус был повышен, а полномочия расширены. В соответствии с Указом Президента функции Счетного комитета были переданы Высшей аудиторской палате Республики Казахстан, которая сегодня играет ключевую роль в обеспечении финансовой прозрачности. Палата осуществляет внешний государственный аудит и контроль за использованием бюджетных средств, а значимый вклад в её деятельность вносят члены палаты.

За годы развития система государственного аудита Казахстана стала важным инструментом обеспечения эффективности и подотчётности в управлении государственными финансами. В Стратегии развития Высшей аудиторской палаты на 2026-2030 годы председатель Алихан Смаилов обозначил одним из приоритетов совершенствование системы сертификации аудиторов для объективной оценки их профессиональных компетенций. Согласно документу, она должна соответствовать международным стандартам и обеспечивать высокий уровень профессиональной компетентности государственных аудиторов. Ключевую роль в реализации этих задач продолжают играть члены палаты, чей опыт и экспертность лежат в основе проводимых реформ.

Немецкая деловая культура и профессионализм нашли отражение в аудиторской деятельности. Одним из примеров такого опыта является член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан Юлия Энгель. В сферу государственного аудита её привело глубокое убеждение, что эффективное использование государственного бюджета – основа доверия граждан к власти и залог успешного развития страны. Во время работы юристом Юлия Фёдоровна поняла, что важно не только разрабатывать законы, а следить за их фактическим исполнением. Спустя 14 лет работы в Счётном комитете в 2022 году она стала членом ВАП и приняла непосредственное участие в её становлении. В период формирования новой институции команда выстраивала систему, соответствующую высоким международным стандартам.

В своей работе Юлия Энгель сосредоточилась на стратегическом планировании и оценке эффективности. Её профессиональный вклад отмечен рядом государственных и отраслевых наград. Среди них особое место занимает нагрудный знак «Қаржы бақылау саласының құрметті қызметкері», отражающий признание её заслуг в сфере финансового контроля и высокую оценку со стороны профессионального сообщества. Также она награждена медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» и «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл». Это символизирует вклад Юлии Фёдоровны в укрепление общественного согласия не только как специалиста, но и представителя немецкого этноса.

– Я полностью согласна с тем, что трудолюбие, дисциплина и прагматичный подход передаются в наших семьях из поколения в поколение. Аудит – это не только про цифры, но и про глубокий анализ, объективность и ответственность за каждое решение. За эти годы палата помогла вернуть в бюджет сотни миллиардов тенге, внедрила цифровые технологии и существенно повысила прозрачность, что напрямую поддерживает стратегические инициативы Президента по повышению качества жизни казахстанцев.

Я горжусь, что мы стали реальным инструментом развития страны. Пусть в новом юбилейном году мы продолжим укреплять независимость и профессионализм аудита. Желаю всей команде оставаться примером объективности, высокой ответственности и служения государству. Все награды для меня очень дороги, потому что каждая символизирует признание труда большой команды. Я горжусь тем, что служу своей Родине – Казахстану, и верю, что именно в единстве наша сила и будущее.

Искренне хочу поздравить газету Deutsche Allgemeine Zeitung, ведь ей исполняется 60 лет! Пусть газета и дальше остаётся мостом дружбы между казахстанскими немцами и всеми народами нашей страны, сохраняет язык, культуру и традиции и вдохновляет молодое поколение на любовь к Казахстану. Мы живём в стране, где каждый этнос чувствует себя дома и вносит свой вклад в общее будущее.

Значимый вклад в развитие системы государственного аудита вносит главный государственный аудитор палаты Анара Кумарова. В юбилейный для отрасли год она также отмечает личный юбилей. Анара Амангелдыевна обладает многолетним опытом работы в органах финансового контроля, в том числе в Счётном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета и Комитете внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан.

Профессиональная деятельность Анары Кумаровой отмечена государственными наградами. 3 марта 2026 года она была награждена орденом «Құрмет», что стало признанием её труда в развитии экономики. Она также является отличником финансов и почётным сотрудником органов государственного аудита.

– Высшая аудиторская палата под руководством Алихана Асхановича обеспечивает надлежащий контроль за использованием государственного бюджета. Реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в частности преобразование Счётного комитета, расширили её полномочия. Я уверена, что наша основная задача как аудиторов – обеспечивать законность и результативность использования государственных средств.

30-летие системы государственного аудита Казахстана становится не только поводом подвести итоги, но и точкой отсчёта для новых задач. Усиление института Высшей аудиторской палаты, внедрение современных подходов и высокая профессиональная ответственность специалистов формируют основу финансовой стабильности. Опыт и преданность делу каждого аудитора продолжают укреплять доверие общества к государственным институтам и служат важным вкладом в устойчивое развитие экономики страны.

Валерия Штаудакер

