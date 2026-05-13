В крупнейшем городе федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания – Ростоке, состоялась торжественная церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие Статс-секретарь по экономике, инфраструктуре, туризму и труду федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Йохен Шульте, Статс-секретарь министерства внутренних дел и строительства Ина-Мариа Ульбрих, Парламентский статс-секретарь по Западной Померании и Восточному Мекленбургу Хайко Мирас, Обер-бургомистр города Росток Ева-Мария Крёгер, представители местных политических, деловых и общественных кругов, а также СМИ.

В своём приветственном выступлении Посол Казахстана в Германии Нурлан Онжанов подчеркнул высокий уровень стратегического партнёрства между Казахстаном и Германией, указав на возрастающую роль межрегионального взаимодействия и деловых контактов. Он выразил уверенность, что открытие Почётного консульства станет действенным инструментом продвижения экономических, инвестиционных, гуманитарных и региональных связей, а также будет способствовать более активному присутствию казахстанского бизнеса в регионе.

Статс-секретарь по экономике, инфраструктуре и туризму федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Йохен Шульте со своей стороны отметил, что открытие Почётного консульства в Ростоке является важным этапом дальнейшего укрепления германо-казахстанских связей. По его словам, данный шаг отражает устойчивое развитие партнёрства между нашими странами, способствует развитию межрегионального взаимодействия и расширению деловых контактов.

Почетным консулом Казахстана в Ростоке назначен Йохан Киллингер, которому торжественно был вручен консульский патент. Йоханн Киллингер является управляющим партнером компании «Buss Group GmbH», а также Почетным консулом РК в федеральной земле Гамбург с 2013 года. Он внёс большой вклад в укрепление казахстанско-германских гуманитарных, экономических и культурных отношений на региональном уровне.

Назначение состоялось в рамках расширения консульского округа Й.Киллингера на федеральные земли Мекленбург-Передняя Померания, Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн. Деятельность Почетного консула (без оказания консульских действий) будет распространяться на федеральные земли Мекленбург-Передняя Померания, Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн.

Гости мероприятия выразили уверенность, что Почетное консульство станет важной платформой для диалога между представителями бизнеса, науки и культуры, а также будет способствовать укреплению взаимопонимания между народами Казахстана и Германии.

В завершение церемонии состоялось неформальное общение участников, в ходе которого были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и намечены конкретные шаги по развитию партнёрских связей на региональном уровне.

