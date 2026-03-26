“Жаль, что мы не казахи”: почему в моменты мировых кризисов казахстанская дипломатическая школа оказывается эффективнее многих западных систем. Об этом и важном другом рассуждает политолог Талгат Калиев.

— Талгат Бегимович, Казахстан за годы независимости закрепил за собой статус “честного брокера” в международных конфликтах. Какая идеологическая база лежит в основе нашей миротворческой политики?

— Миролюбие – фундаментальный принцип казахстанской государственности, закрепленный в Основном законе страны. Провозглашая верховенство международного права и приверженность добрососедству, Казахстан доказывает статус дружественной державы реальными делами, переводя декларативные лозунги в плоскость активной практики. Обладая международным авторитетом и доверительными контактами с лидерами различных стран, мы активно используем все доступные инструменты для мирного урегулирования конфликтов. Наша стратегия включает как прямое дипломатическое влияние, так и предоставление нейтральной переговорной площадки. Успешными примерами такой работы являются участие в сирийском процессе (в форматах Женевы и Астаны), а также содействие диалогу между Азербайджаном и Арменией, где удалось достичь существенного сближения позиций в многолетнем споре.

Подписание предметной декларации в Вашингтоне стало очередным шагом в реализации миротворческого курса Казахстана. Наша цель – не формальные заявления, а реальные результаты: прекращение кровопролития и создание условий для долгосрочного мира. Такая активная позиция укрепляет репутацию Казахстана как ответственного и последовательного игрока на мировой арене. Как точно подметил премьер-министр Канады, в международной политике важно быть “за столом, а не в меню”. Казахстан выбирает субъектность, что требует колоссальных усилий и высокого профессионализма нашей дипломатии.

За десятилетия независимости в Казахстане сформировалась сильная дипломатическая школа. Эффективность наших дипломатов лучше всего проявляется в кризисных ситуациях: эвакуация граждан из зон конфликтов или стихийных бедствий всегда проходит оперативно и без паники. Ярким примером стала недавняя ситуация в Дубае и на Ближнем Востоке. Пока туристы из других стран записывали видео с жалобами, казахстанцев вывозили настолько слаженно, что в соцсетях даже появился необычный комплимент: “Жаль, что мы не родились казахами”. Аналогичная выдержка и четкость были продемонстрированы в первые дни конфликта в Украине – без громких лозунгов и истерик в соцсетях наши службы возвращали людей домой.

Высокий профессионализм и оперативность стали визитной карточкой Казахстана в защите интересов своих граждан за рубежом. Ответственный подход проявляется во всем: от реализации глобальных миротворческих инициатив до экстренной помощи соотечественникам в кризисных зонах. Именно статус надежного миротворца открывает перед нашими дипломатами двери, которые для многих остаются закрытыми. Наработанный международный авторитет и взаимное доверие позволяют Казахстану оперативно договариваться о коридорах эвакуации и получать необходимую поддержку в кратчайшие сроки. Уважительное отношение мирового сообщества к казахстанской дипломатии – реальный ресурс, который спасает жизни наших граждан в самых сложных ситуациях.

— Можно ли сказать, что наш внутренний опыт межэтнического согласия успешно масштабируется на внешнюю политику?

— Безусловно. Казахстан накопил колоссальный и во многом уникальный опыт, который сегодня успешно масштабируется на глобальный уровень. Важно, что наша дипломатия работает без лишнего пафоса, громкого пиара или пустой патетики – акцент всегда делается на прикладной характер действий и их реальную эффективность.

— Наше государство активно продвигает инициативы в области ядерного разоружения. Остается ли эта тема приоритетной, учитывая, что мир, кажется, вступает в новую фазу гонки вооружений?

— В современном мире призывы к денуклеаризации порой звучат излишне романтично. Однако нынешняя глобальная турбулентность рано или поздно закончится, и именно тогда последовательная позиция Казахстана принесет плоды. Внеблоковый подход и строгое соблюдение международных обязательств формируют долгосрочную репутацию, которая останется в памяти мирового сообщества. В будущем мироустройстве этот авторитет станет весомым фактором, подтверждающим статус Казахстана как надежного и принципиального игрока.

Возьмите пример Швейцарии, которая во время Второй мировой войны сохранила нейтралитет, что позволило ей сберечь государственный авторитет и репутацию на десятилетия вперед. Аналогичным образом и верность Казахстана безъядерному статусу и продвижение ценностей миролюбия станет определяющим фактором в укреплении международного престижа страны.

— Как Вы оцениваете влияние глобальных конфликтов на внутреннюю стабильность стран Центральной Азии?

— К счастью, на смену старым спорам в Центральную Азию пришел здоровый прагматизм. Регион сумел возвыситься над былыми разногласиями, осознав, что стабильность – наш главный актив. Интересно наблюдать за механизмом работы: перед любым важным международным саммитом Казахстан и Узбекистан обязательно согласовывают позиции. Этот постоянный диалог превращает регион в сильного игрока, чье мнение звучит убедительно. Именно благодаря такой сплоченности Центральная Азия сегодня остается одной из самых спокойных и безопасных точек на карте мира.

— Благодарю за интересную беседу.

Интервью: Марина Ангальдт

