Станет ли мирный атом фундаментом для экономической стабильности и экологической безопасности Казахстана?

Генеральный директор Национального ядерного центра РК, академик Национальной академии наук при Президенте РК Эрлан Батырбеков уверен, что развитие ядерной энергетики не только решит проблему климатических изменений, но и даст мощный импульс развитию отечественной науки и высоких технологий.

Для справки: Национальный ядерный центр Республики Казахстан (НЯЦ РК) – это главная научная организация нашей страны в сфере мирного использования атомной энергии. Центр был создан на базе военно-промышленного комплекса бывшего Семипалатинского испытательного полигона и сегодня выступает ключевым экспертом по вопросам безопасности будущей казахстанской АЭС.

– Эрлан Гадлетович, какие конкретные факторы делают ставку на атомную энергию стратегическим преимуществом для Казахстана?

– В нашей стране достаточно развитая уранодобывающая и ураноперерабатывающая промышленность. Есть завод по производству диоксида урана, топливных таблеток и тепловыделяющих сборок для энергетических реакторов. Казахстан занимает второе место в мире по разведанным запасам природного урана. Успешно функционируют научные организации, имеющие огромный опыт и наработанные компетенции в области использования атомной энергии, оснащенные уникальным экспериментальными установками, исследовательскими реакторами, а также обладающие большим числом высококвалифицированных специалистов.

В качестве примера приведу несколько успешно реализованных и реализуемых проектов Национального ядерного центра в решении вопросов безопасности атомной энергетики. Одна из главных наших компетенций – работы по повышению безопасности перспективных и используемых в настоящее время ядерных энергетических реакторов, которые мы проводим практически со всеми мировыми разработчиками и поставщиками атомно-энергетических технологий. В частности, нами был успешно проведен уникальный комплекс исследований по совершенствованию процедуры управления тяжелыми авариями на легководных ядерных реакторах с тепловыми нейтронами. Их доля составляет сегодня более 80% от всех используемых в мире типов реакторов. Стоит отметить, что НЯЦ РК – одна из немногих организаций в мире, которая имеет компетенции в области проведения экспериментов с расплавлением материалов активной зоны АЭС при моделировании тяжелых аварий.

– Известно, что за плечами наших ученых – уникальный опыт работы с японскими коллегами над безопасностью АЭС. О каких именно проектах идет речь?

– По заказу японской корпорации TOSHIBA и Marubeni проведены исследования по проекту CORMIT, целью которого являлся поиск материалов жертвенных покрытий, наносимых на специально создаваемые подреакторные ловушки расплава активной зоны и поиск жаростойких материалов для защитного покрытия специально разрабатываемой ловушки расплава активной зоны в условиях тяжелой аварии с потерей теплоносителя.

Еще один очень значимый проект, имеющий важное практическое применение результатов – „Fukushima Debris“, в котором специалистами НЯЦ РК в рамках коммерческих контрактов были проведены работы по моделированию и последующему изучению свойств затвердевших фрагментов расплава активной зоны реакторов АЭС Фукусима-1. Это позволило выработать важные технические решения в проблеме устранения последствий аварии.

Особое место в исследованиях занимают работы по безопасности перспективных реакторов поколения IV на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем. По заказу японского агентства по атомной энергетике успешно завершена экспериментальная часть многолетней международной исследовательской программы EAGLE. Полученные уникальные экспериментальные данные легли в основу обоснования технических решений, направленных на смягчение последствий в случае возникновения тяжелой аварии с расплавлением активной зоны будущих перспективных ядерных реакторов.

В стадии реализации также проект с французским комиссариатом по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам по реализации проекта SAIGA. Его цель – изучение поведения топливной сборки реактора на быстрых нейтронах в условиях аварии с потерей расхода теплоносителя.

– В атомной среде немало шума вокруг российского проекта «Прорыв». Говорят, это новая эра. Какое отношение наш Национальный ядерный центр имеет к испытаниям их новейшего уран-плутониевого топлива?

– Благодаря наработанным компетенциям и потенциалу НЯЦ РК по заказу АО НИКИЭТ им. Доллежаля (ведущий российский научно-исследовательский и конструкторский центр по реакторным технологиям, входящий в структуру «Росатома», – ред.) были проведены испытания на экспериментальной базе НЯЦ РК смешанного уран-плутониевого топлива (СНУП) новейшего опытно-демонстрационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-300, который разрабатывается в рамках известной российской программы «Прорыв».

Наработанные компетенции позволяют нам сегодня решать очень серьезные задачи, стоящие перед атомной энергетикой, результаты наших научно-экспериментальных работ известны и признаны далеко за пределами страны, вносят свой существенный вклад в безопасное развитие мировой атомной энергетики. Сегодня мы готовы применять наработанные опыт и знания для развития собственной атомной энергетической программы.

– Благодарю за интересную и крайне актуальную беседу.

Марина Ангальдт

